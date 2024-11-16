¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÎ©Ï²´ÆÆÄ¡×¤ËÌµ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¡·´»ÊÍµÌé¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¡¡½¢Ç¤¤«¤é3Ç¯¤ÇÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ¤òÂà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î©Ï²ÏÂµÁ»á¡£²ñ¸«¤ÇËÜ¿Í¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ö3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓÄãÌÂ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ÎÂàÇ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎ©Ï²»á¤È¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÈæ³Ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡£¤³¤Á¤é¤â1¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2°Ì¤ÈÂçÌö¿Ê¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï2¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡Ö2¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¼ºÇÔ¡Ù¡Ê¹¾ËÜÌÒµªÃø¡¢ÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¿ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÎ¾¡¦ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï²ù¤·¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¡£¡Ö¥Î¥à¤µ¤ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î·É±ó¥µ¥è¥Ê¥é¡×¡Ö¿·º§»þÂå¡×¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È
·´»Ê¤ò³èÌö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¿·¾±´ÆÆÄ
¡¡Î©Ï²´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡£Î¾¼Ô¤Ï»ØÆ³ÎÏ¡¢ºÓÇÛÌÌ¤È¤â¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤â2022Ç¯¡¢23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÃæÆü¤ÈÆ±ÍÍ¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤òµÊ¤·¤¿¡£°ìÅ¾¤·¤Æ2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¼ã¤¯¤Æ¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÈ´Å§¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ëËüÇÈÃæÀµ¡Ê2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆþÃÄ6Ç¯ÌÜ¤ÎÊá¼ê¤ÎÅÄµÜÍµÎÃ¡ÊÆ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¡Ë¡¢¾åÀîÈªÂç¸ç¡Ê2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¡Ë¡¢¿åÌîÃ£µ©¡ÊÆ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡Ë¤È¡¢Ëçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ë·´»ÊÍµÌé¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï·Ä±þµÁ½ÎÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£ÃæÆü»þÂå¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢2023Ç¯6·î19Æü¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¡£6·î30Æü¤Ë°ì·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢7·î2Æü¤Ë¤Ï¥×¥íÆþ¤ê½é¤È¤Ê¤ëÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë2Æü¸å¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄµ£¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ï¼«¿ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë55»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä5Ê¬4ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö·´»Ê¤Ï°ÜÀÒ¤·¤¿¤«¤é³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡ÖÃæÆü¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢º£¤´¤í¤Þ¤ÀÆó·³Êë¤é¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÙèÙé¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢·´»Ê¤ò³èÌö¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©Ï²´ÆÆÄ¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤Î°ã¤¤¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤¿¡£Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ·´»Ê¤È¤·¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·´»Ê¤ÏÊá¼ê°Ê³°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é·´»Ê¤ò¥µ¡¼¥É¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤ÎÉé½ý¤Ç¥µ¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·´»Ê¼«¤éÄ©Àï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÈà¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥µ¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢³«Ëë5ÀïÌÜ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÂè1¹æ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£Èà¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿°ìÊý¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤â¤··´»Ê¤¬ÃæÆü¤Ë¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ë¥µ¡¼¥É¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡£¤³¤ì¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡£
ºå¿À¤Ç¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¿·¾±´ÆÆÄ
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÈÎ©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾¼Ô¤Î¡Ö´ÆÆÄ¤Îº¹¡×¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¿·¾±¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£»ä¤ÏÂç¤¤¯Æó¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¶ìÏ«¤Îº¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÎ©Ï²´ÆÆÄ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤â¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤¬°úÂà¤·¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ÏÎ©Ï²´ÆÆÄ¤è¤ê¤â3Ç¯Ä¹¤¤¡£15Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò½ü¤¯11µåÃÄ¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤Í×ÀÁ¡£À¤´Ö¤â¶Ã¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢µå³¦¤Î¿Í´Ö¤â¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£1989Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÏÆó·³¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë92Ç¯¤Ë¥á¥¥á¥¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È´ñÁÛÅ·³°¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Îºå¿À¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£1995Ç¯¤ËÅö»þ¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Æ£ÅÄÊ¿¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸«ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³¤Î°úÂàÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿·¾±¹ä»Ö¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×¤Î²£ÃÇËë
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤Î¤Á¤ËÅ±²ó¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÇ·â¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢1997Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î±þ±çÃÄ¤«¤é±þ±ç¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¿·¾±µ¢¤ì¡×¥³¡¼¥ë¤Þ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢
¡Ö¿·¾±¹ä»Ö¤½¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÊÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×
¡¡¤È·Ç¤²¤¿²£ÃÇËë¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¶þ¿«Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¾±¼«¿È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò°úÂà²ñ¸«¤Î¤È¤¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨ÉÔÄ´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Ìîµå¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì£Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Ï¥º¥¿¥º¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÉå¤¹¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿·ù¤Ê»×¤¤¤ò¡¢Áª¼ê¤Ë¤ÏÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢Èà¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿²áµî¤Î¶ìÏ«¤Î°ìÃ¼¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£
Î©Ï²´ÆÆÄ¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¸«¤ë¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î°ã¤¤
¡¡Î©Ï²´ÆÆÄ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¿¨¤ì¤ë¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÈ¯¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Ö»þ¤ËÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Î»ñ¼Á¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÎ©Ï²´ÆÆÄ¡×¤È¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¡×¤È¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯5·î4Æü¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎDeNAÀï¤Ç¡¢Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÃæ¤ËµþÅÄÍÛÂÀ¤òÆó·³¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÀï¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç³°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡ÖÀï¤¦´é¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´é¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£°¤½¤Íå¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¶ì¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Åú¤¨¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¡¢·ãÎå¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç´¦¡¹ëà¡¹¤ÎµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡ÖÎ©Ï²´ÆÆÄ¤é¤·¤¤°Õ¸«¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö°ì»þ¤¬Ëü»ö¡¢¤³¤ó¤ÊÂÎ°é²ñÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´í×ü¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿¿ÌÌÌÜ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¹à¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢½Ö»þ¤ËÈ¯¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜ¿Í¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÎ©Ï²´ÆÆÄ¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö»þ¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤¿¡£
À¶µÜ¤ËÈ¯¤·¤¿¡Ö¥Ç¥Ö¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÁª¼ê¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£À¶µÜ¤Ï¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¶È¤«¤é¹â¹»ÄÌ»»111ËÜÎÝÂÇ¤Î¼ÂÀÓ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¡¢2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç7µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆþÃÄ¤«¤é4Ç¯´Ö¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤È¤¦¤È¤¦°ì·³½Ð¾ì¤¬¥¼¥í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î½©¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤¬À¶µÜ¤ËÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ç¥Ö¤¸¤ã¤Í¡©¤ä¤»¤Ê¤¤¡©¤ä¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¥â¥Æ¤ë¤è¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡×
¡¡¤È¤¤¤¦È¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£À¶µÜ¤¬¡¢¡Ö¤ä¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÇµå¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£º£¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¡£ÀÎ¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥ê¥à¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¤½¤ì¤Ï¥¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥ì¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£º£¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¤È¤«¤¯ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¡£¤³¤ì¤ÏÂÇ¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤â¤·¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÖÂÇµå¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬À¶µÜ¤Ë¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÀ¶µÜ¤ËÂÎ·¿¤Î¤³¤È¤Ç°Õ¸«¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÀ¶µÜ¤â¶Ã¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤·¤ÆÀ¶µÜ¤Ï¤ä¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÈà¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¿ô¤«·î¸å¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÀ¶µÜ¤¬¤ä¤»¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤»¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬´¶¿´¤¹¤ë¡£
¡¡°ì¸«¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤ÏÎ©Ï²´ÆÆÄ¤è¤ê¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¥á¥ó¥È¤ÎÍÌµ¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÃæÆü¤Îº¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¼ºÇÔ¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Î©Ï²»á¤¬¸½Ìò»þÂå¡¢À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡Ö½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡ÚÃø¼Ô¤Î¾Ò²ð¡Û
¹¾ËÜÌÒµª¡Ê¤¨¤â¤È¡¦¤¿¤±¤Î¤ê¡Ë
1947Ç¯¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¡¢·§Ã«ÁÈ(¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢71Ç¯Åì±Ç¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥º¡Ê¸½¡¦ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡ËÆþÃÄ¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢Æî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë°ÜÀÒ¡¢76Ç¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢81Ç¯¸½Ìò°úÂà¡£¥×¥íÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï113¾¡126ÇÔ19¥»¡¼¥Ö¡£ËÉ¸æÎ¨3.52¡¢³«ËëÅê¼ê6²ó¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð5²ó¡¢¥Ü¡¼¥¯ÆüËÜµÏ¿¡£92Ç¯»²µÄ±¡µÄ°÷½éÅöÁª¡£2001Ç¯1·î»²µÄ±¡½éÂåÆâ³Õ°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤¡£2´ü12Ç¯Ì³¤á¡¢04Ç¯»²µÄ±¡µÄ°÷Î¥¿¦¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2017Ç¯½©¤Î½ö·®¤Ç°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¼õ¾Ï¡£¥¢¥á¥ê¥«ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°½é¤ÎÆüËÜ¿Í¥Á¡¼¥à¡¦¥µ¥à¥é¥¤¥Ù¥¢¡¼¥ºÉû¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡¦Áí´ÆÆÄ¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¦µþÅÔ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ð¡¼¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²Áí´ÆÆÄ¡¢¥¿¥¤²¦¹ñ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÌµþ¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢Í½Áª½Ð¾ì¤Ê¤Éµå³¦¤ÎÄìÊÕ³ÈÂç¡¦È¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¤ò10ÇÜ³Ú¤·¤¯¸«¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡Øºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡Ù¡ÊÀ¶ÃÌ¼ÒPublico¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÃø½ñ¤Ï80ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¿À»ö,
¿ÀÆàÀî,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÂçÁ¥,
Ä¹Ìî,
½»Âð,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²£ÉÍ