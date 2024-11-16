¸ý¤ò½Ð¤¹µÁÊì¤Ë³å¡ª¡¡°ÕÃÏ°¤ÊµÁÊì¤¬ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À½Ö´Ö
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ç´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥â¥ä¥â¥ä¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ×¤Î¿Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤½¤Î²æËý¤â¸Â³¦¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤¿°ì¸À¤ÇµÁÊì¤¬¡ÖÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÌÛ¤ë¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¸ý¤ò½Ð¤¹µÁÊì¤Ë¥¹¥«¥Ã¤ÈÈ¿·â¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤¬·è¤á¤Þ¤¹¡×
¡ÖµÁÊì¤¬»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤¤´¤È¤ä¿©»ö¡¢¶µ°é¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾ÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ì±þÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤ÇµÁÊì¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤·¤«¤â»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤±¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¤¬¤¤Æ¡¢¡Ø¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿Æ¤Î»ä¤¬·è¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ù¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢µÁÊì¤ÏÌÛ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯8·î¡Ë
¢¦ ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤ÏÛ£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£