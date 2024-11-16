¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ð¤Ê¤¤¡ª¡×¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¡Èµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê±¿Å¾¡É¡ÄÊâÆ»¤Î±ïÀÐ¾è¤ê¾å¤²¡õ¸òº¹ÅÀ¤Î¿®¹æÌµ»ë¡¡Ê¡Åç¤Èº´²ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î´ª°ã¤¤2Ï¢È¯
Á´¹ñ¤Ç¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê±¿Å¾¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Åç¤Ç¤ÏÊâÆ»¤Î±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë¼Ö¤¬¡¢º´²ì¤Ç¤Ï¸òº¹ÅÀ¤Ø¿®¹æÌµ»ë¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¼Ö¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö¸Î¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë»£±Æ¼Ô¤Ï·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Àª¤¤¤Ç¡©±ïÀÐ¾è¤ê¾å¤²¤ë¼Ö
Ê¡Åç¡¦»ÀîÂ¼¤Ç11·î3Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¸òÄÌÍ¶Æ³°÷¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ëÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÊâÆ»¤Î±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë¼Ö¤À¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö70¡Á80Âå¤Î¹âÎð¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¤Í¡£1²ó»ß¤Þ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥óÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î´¶¤¸¤ÇÂª¤¨¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¶Ã¤¤¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¹âÎð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é±¿Å¾¤â¿ê¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢Ëý¿´¤»¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤È±¿Å¾¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¼ê¤ò¾å¤²¡Ä¿®¹æÂÔ¤ÁÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿®¹æÌµ»ë
°ìÊý¡¢º´²ì¡¦µÈÌî¥öÎ¤Ä®¤Ç¤â4Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê±¿Å¾¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢»£±Æ¼Ô¤Ï¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤¬½ÂÂÚ¤·¡¢´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÄä¼ÖÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Øº¸¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤¬¡¢¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Î¼Ö¤ÎÆ±¾è¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤¤¤¯¤Î¡©ÉÝ¤¤¤è¡Ä¡×¤È¶±¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤âµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡ªÀÖ¡Ê¿®¹æ¡Ë¤À¤è¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿®¹æ¤¬ÀÖ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±¾è¼Ô¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¿®¹æÌµ»ë¤À¤Í¡ª¡×¤È¤Ü¤ä¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÎð¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÆ»¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö70ºÐ¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¡£¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÊÆ»¤ò¡Ë¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ä¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤é²¿¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀè±¿Å¾¤ò¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë±¿Å¾¤Ë¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ö¤ÎÆ±¾è¼Ô¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤Ð¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î8ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë