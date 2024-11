2024年11月23日放送の「ぶらり途中下車の旅」は目黒線の旅。

旅人は、秦 基博。

目黒線

横浜市の日吉駅から品川区の目黒駅を結ぶ全13駅の全長11.9kmの路線。路線は住宅街から都心へ広がり、通勤や通学など生活に密着しています。

秦 基博

1980年10月11日生まれ 宮崎県生まれ横浜育ち。

2006年11月シングル「シンクロ」でデビュー。

2014年、 映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌「ひまわりの約束」が大ヒット。

その後も映画、CM、TV番組などのテーマ曲を担当している。

豪華アーティストが参加する自身初のコラボレーションアルバム

『HATA EXPO -The Collaboration Album-』を11月20日(水)リリース