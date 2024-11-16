¡Ö7Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×»³¸ýDF¥Ø¥Ê¥ó¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤Ø
¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï16Æü¡¢DF¥Ø¥Ê¥ó(28)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ê¥ó¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2018Ç¯¤«¤é»³¸ý¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºßÀÒ7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï32»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDF¥Ø¥Ê¥ó
(RENAN Dos Santos Paixao)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1996Ç¯7·î28Æü(28ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ö¥é¥¸¥ë
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
183cm/75kg
¢£·ÐÎò
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë-¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹-¥â¥ó¥Æ¡¦¥¢¥º¡¼¥ë-¥Õ¥©¥¹¡¦¥É¡¦¥¤¥°¥¢¥¹-»³¸ý
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:159»î¹ç8ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:3»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡¥Ø¥Ê¥ó¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2018Ç¯¤«¤é»³¸ý¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºßÀÒ7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï32»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDF¥Ø¥Ê¥ó
(RENAN Dos Santos Paixao)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1996Ç¯7·î28Æü(28ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥Ö¥é¥¸¥ë
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
183cm/75kg
¢£·ÐÎò
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë-¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹-¥â¥ó¥Æ¡¦¥¢¥º¡¼¥ë-¥Õ¥©¥¹¡¦¥É¡¦¥¤¥°¥¢¥¹-»³¸ý
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:159»î¹ç8ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:3»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×