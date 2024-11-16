¤¤¤¤ÃË¤Û¤ÉÃæ¿È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÃËÀ¤¬»×¤¦¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤È¤Ï
¡Ö½÷¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¤è¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÀº¿ÀÅª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Û¤É¡¢½÷À¤òÃæ¿È¤ÇÁª¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬»×¤¦¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÃÁêÀ¤¬¤¤¤¤
¸òºÝ¤¹¤ë½÷À¤òÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÁª¤ÖÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë·ëº§¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¨¤¿¤ê°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤ê¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ã¼þ¤ê¤Ëµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë
µ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ§Ã£¤âÂ¿¤¯¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤á¤Æ¼Ò²ñÀ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¡¢¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ã°ìÅÓ¤Ç¿Ä¤¬¶¯¤¤
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÅÓ¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï°Â¿´´¶¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Î¤³¤È¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤¿¿Ä¤Î¶¯¤¤½÷À¤ÏÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡Ã¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë
£±¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤ÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï½÷À¤«¤é¤ÎÂ«Çû¤¬¶¯¤¤¤È¡Ö¿É¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤µ¤º¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë½÷À¤È¤Î¸òºÝ¤òÃËÀ¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤È¤Ï¡¢Í¥¤·¤µ¤ä¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤Î¤³¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤¬¤±¼¡Âè¤Çº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤Ê¤ó¤«Èè¤ì¤ë¤Ê¡Ä¡£ÃËÀ¤¬¡Ö¹¥¤ß¤Ç¤âÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§