¡ÖÆæ¤Î»ö¸Î¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ä¡×¾èÍÑ¼Ö¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê´í¸±±¿Å¾Áê¼¡¤°¡ÄÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ÎÊâÆ»¿¯Æþ¤Ç¼ÐÌÌ¤Ë·ãÆÍ¡õ¥È¥é¥Ã¥¯¤È·ãÆÍ¤ò¥®¥ê¥®¥ê²óÈò¤·¤¿µÕÁö¼Ö¡¡ºë¶Ì¡¦µþÅÔ
Ï¢Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¼Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ºë¶Ì¤Ç¤ÏÀª¤¤¤è¤¯È¿ÂÐ¼ÖÀþÂ¦¤ÎÊâÆ»¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¸å¤Ë¼ÐÌÌ¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë¼Ö¤¬¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥×¥«¡¼¤È¤¢¤ï¤äÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤«¤±¤ëµÕÁö¼Ö¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âÈï³²¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´í¸±±¿Å¾¤Î·Ð°Þ¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºë¶Ì¤ÇÊâÆ»¿¯Æþ¡Ä¼ÐÌÌ¤Ë¥É¥ó¡ª
ºë¶Ì¡¦¶¹»³»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤Ç1Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¤òÁö¤ëÇò¤¤¼Ö¤¬±¦¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢Àª¤¤¤è¤¯ÊâÆ»¤Ë¿ÊÆþ¤·¼ÐÌÌ¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë½Ö´Ö¤À¡£
»£±Æ¼Ô¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¡Ø¥É¥ó¥Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÂ®ÅÙ¤Ï¡Ë50km°Ê¾å¤Ç¤¹¡£·ë¹½¾×·â¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥ë¤â¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼Ö¤ÎÇËÊÒ¤âÆ»Ï©¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¾×·â¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ö¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊâÆ»¤òÁö¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¼Ö¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤ÈÌµ¤¯ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£ÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢»£±Æ¼Ô¤â¡Ö·ë¹½Ææ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Ææ¤Î»ö¸Î¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤â½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¼ÖÆ»¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µþÅÔ¤ÇµÕÁö¼Ö¤¬¡Ä¤¢¤ï¤äÀµÌÌ¾×ÆÍ
¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê±¿Å¾¡É¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦µþÅÄÊÕ»Ô¤Ç10·î22Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï©ÃÏ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬±¦ÀÞ¤ÇµÕÁö¤·¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥ó¥×¥«¡¼¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÆ»Ï©¡ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬Æó¼ÖÀþ¤ÎÆ»¤Ç¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¤¢¤ëÆ»¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¼«Á³¤Èº¸ÀÞ¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸½¾ì¤ÏµÕÁö¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
µÕÁö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Ï²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢Ž¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬¹²¤Æ¤Æ¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥Æ§¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢Çò±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈµÕÁö¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢70Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÐ¤ÇÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê±¿Å¾¤ò¡Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë