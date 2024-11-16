ËãÈþ¤æ¤Þ¡ÈÂç¿Í¤æ¤Þ¡É¤ÎÈëÌ©¤Î°ìÇ¯¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿§µ¤¤Ë¶Ã¤¤È¥É¥¥Ã¤È¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎËãÈþ¤æ¤Þ¤¬¡¢12·î21Æü¤Ë½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ø2025Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¡Ê¥Ï¥´¥í¥â¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤È¾¯¤·ÂçÃÀ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢Ëè·î¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¡ÖÂç¿Í¤æ¤Þ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÂÀè¤Ë¡È¤Á¤é¸«¤»¡É¡¡¤Ü¤«¤·¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ëËãÈþ¤æ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡º£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊËãÈþ¤Î»Ñ¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢À¶Á¿¤ÇÈþ¤·¤¤°ìÌÌ¤¬Â¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡ÖÂç¿Í¤æ¤Þ¡×¤Î´é¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·¤À¤±ÂçÃÀ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÍ·¤Ó¿´¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶Ã¤¤È¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÂÀè¤Ë¡È¤Á¤é¸«¤»¡É¡¡¤Ü¤«¤·¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ëËãÈþ¤æ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡º£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊËãÈþ¤Î»Ñ¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢À¶Á¿¤ÇÈþ¤·¤¤°ìÌÌ¤¬Â¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡ÖÂç¿Í¤æ¤Þ¡×¤Î´é¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·¤À¤±ÂçÃÀ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÍ·¤Ó¿´¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶Ã¤¤È¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£