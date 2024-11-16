JR²ßÊª¤Î²ßÊªÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¡¡È¡´ÛÀþ¤¬¿¹±Ø¡ÝÄ¹ËüÉô±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
¡¡16Æü¸áÁ°1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»¿¹Ä®¤ÎJRÈ¡´ÛÀþ¿¹±Ø¡½ÀÐÁÒ±Ø´Ö¤Ç¡¢²ßÊªÎó¼Ö¡Ê21Î¾¡Ë¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JRËÌ³¤Æ»¤ÏÈ¡´ÛÀþ¿¹±Ø¡½Ä¹ËüÉô±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Õºá¤¹¤ëÅçÂ¼¾¼»Ö¡¦JRËÌ³¤Æ»Å´Æ»»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤È»Ö¿å¿Î¡¦JR²ßÊªËÌ³¤Æ»»Ù¼ÒÄ¹¡Ê±¦¡Ë=2024Ç¯11·î16Æü¸áÁ°10»þ1Ê¬¡¢»¥ËÚ»Ô¡¢º´¡¹ÌÚÍÎÊå»£±Æ
¡¡JR²ßÊª¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤ÏÌ¾¸Å²°¤«¤é»¥ËÚ¤Ë¸þ¤«¤¦Îó¼Ö¡£È¡´ÛÀþ¤ÎÀþÏ©¤òÁö¹ÔÃæ¤ËÈó¾ï¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºîÆ°¤·¤¿¤¿¤á¡¢±¿Å¾»Î¤¬Ää¼Ö¤µ¤»¤¿¡£³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ß¼Ö5Î¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾è°÷¤ò´Þ¤á¡¢¤±¤¬¿Í¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÏÆ±Æü¡¢Ä´ºº´±¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£