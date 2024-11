CD Chart Focus

2024年11月18日付(11月12日発表)のオリコン週間アルバムランキングで首位を獲得したのはTOMORROW X TOGETHERの『The Star Chapter: SANCTUARY』で、推定売上枚数は292,867枚。続く2位、3位も初登場作品で、それぞれMISAMO『HAUTE COUTURE』(108,864枚)、XG『AWE』(60,137枚)だった。ほか、トップ10圏内の初登場作品として、5位 東方神起『ZONE』(43,095枚)、7位 結束バンド『We will』(25,291枚)、8位 ReGLOSS『ReGLOSS』(15,959枚)、9位 悠馬『トライ&エラー』(14,394枚)、10位 -真天地開闢集団-ジグザグ「Gran ∞ Grace」(7,481枚)があった(すべて推定売上枚数)。

さて、今回取り上げるのは首位のTOMORROW X TOGETHER『The Star Chapter: SANCTUARY』。サウンドやアレンジ面でのギミックは控えめで、むしろウェルメイド。ドラマチックな展開も少ない。メロディラインも、技巧やダイナミックな表現力を誇るというよりも、スムースでありながら息の多い、センシュアルな響きのボーカルの魅力を活かすようにチューニングされている。これまでの彼らのイメージとは少し違う、成熟したパフォーマンスが存分に収められたミニアルバムだ(同時に、いい意味でのケレン味のなさ、落ち着きには、ここ数年のK-POPシーンにおける“イージーリスニング”志向との交差も感じられる)。

たとえばリード曲の「Over The Moon」は、音数を絞ったミニマムなビートに加え、シンプルな展開にとどめたアレンジがボーカルとコーラスワークを際立たせている。サビでギターのディストーションやリードシンセが入ってそれなりに盛り上がりを演出するものの、ギターもシンセもメロディアスな煽りをあえて避けるかのようなフレージングがかえって印象を残す。サブスクでも聴ける本作のボーナストラックには、「Over the Moon」の英語バージョンに加え、Deep House Remix、R&B Remix、Rock Remixといったジャンルにリアレンジしたバージョンも収録されているが、とってつけたようなこてこてのリミックスよりも、ある意味サービス精神にあふれた抑制の効いたオリジナルのアレンジのほうが断然クールでうっとりとさせられる。

続く「Danger」もクールな1曲。ほとんどワンループで構成されるバースに、淡く浮遊するようなコード進行で静かに高揚感を煽っていくブリッジからコーラスへの流れ。とてもスリリングで濃密だけれど、2分15秒ほどというランニングタイムの短さでエレガントに幕切れする。

もう1曲、鋭くシャッフルするグルーヴィーなビートが印象的なR&Bチューン「Forty One Winks」も素晴らしい。イントロの歪んだメロディはディストーションギターかと思ったが、オートチューンのかかったボーカルを歪ませたものだろう。スウィートな中に大人のほろ苦さをたたえたデム・ジョインツプロデュースのビートに絡むボーカルも、心地よいひねりの利いたグルーヴをスパイスに、イキイキと響いている。

シンプルながら耳に残るフレーズを散りばめた「Heaven」、本作の中ではもっともアグレッシヴで力強いリズムとシンセが響く「Resist (Not Gonna Run Away)」、そして軽やかに三連のリズムがこの上なくポップな「Higher Than Heaven」と、ミニアルバム全体を見れば単に渋い作品と片付けるのももったいないかもしれない。それでもやはり「Over the Moon」「Danger」あたりのスマートさは、本作を象徴する要素としてイチオシしておきたい。

派手な呼び物こそないものの、だからこそグループの地力が活きる。ちょっと物足りないと思う部分も正直ある。しかし、聴き込めば聴き込んだだけ、味わいも深くなる一作だ。

(文=imdkm)