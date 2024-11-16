¥È¥é¥ó¥×»á¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ë¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤òµ¯ÍÑ¤ÈÈ¯É½
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ë¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁªµó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¹Êó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇÄêÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢À¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤ëÃíÌÜ¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÊóÆ»´±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ñÌ±¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁªµó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¹Êó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇÄêÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢À¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤ëÃíÌÜ¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÊóÆ»´±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ñÌ±¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£