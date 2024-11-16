ÇÑ¹£¤Ë¿ôÉ´¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡¡Æî¥¢À¯ÉÜ¡ÖÈÈºá¼Ô¤Ë½õ¤±¤ÏÁ÷¤é¤Ê¤¤¡×¡¡Êª»ñ¶¡µë¤ò¼×ÃÇ
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë¶â¹Û»³¤ÎÇÑ¹£¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿Í¤«¤é¿ôÀé¿Í¤¬¿å¤ä¿©ÎÁ¤Î¶¡µë¤òÃÇ¤¿¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬µß½õ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï°ãË¡ºÎ·¡¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÅýÎÎÉÜ¢¨CNN¤«¤é
¡ÖÈÈºá¼Ô¤Ë½õ¤±¤ÏÁ÷¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ä¤é¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¡×
¡¡·Ù»¡¤Ï¿å¤Ê¤É¤ÎÊª»ñ¶¡µë¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ãË¡ºÎ·¡¼Ô¤¬ÃÏ¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤òÂáÊá¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¹Û»³¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î²ÈÂ²¤È¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²¼¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î²ÈÂ²
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¤«¤éÍè¤¿20¿Í°Ê¾å¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ãË¡ºÎ·¡¼Ô¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1172¿Í¤¬¼«¼çÅª¤ËÃÏ¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯11·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬µß½õ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï°ãË¡ºÎ·¡¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÅýÎÎÉÜ¢¨CNN¤«¤é
¡ÖÈÈºá¼Ô¤Ë½õ¤±¤ÏÁ÷¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ä¤é¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¡×
¡¡·Ù»¡¤Ï¿å¤Ê¤É¤ÎÊª»ñ¶¡µë¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ãË¡ºÎ·¡¼Ô¤¬ÃÏ¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤òÂáÊá¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¹Û»³¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î²ÈÂ²¤È¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²¼¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î²ÈÂ²
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¤«¤éÍè¤¿20¿Í°Ê¾å¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ãË¡ºÎ·¡¼Ô¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1172¿Í¤¬¼«¼çÅª¤ËÃÏ¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯11·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë