1¡¢5¡¢8·î¤ÏµÙ´©Æü2²ó¡¡»³·Á¿·Ê¹¡¢ÇÛÃ£°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º
¡¡»³·Á¿·Ê¹¼Ò¡Ê»³·Á»Ô¡Ë¤Ï16ÆüÉÕÄ«´©¤Î¼Ò¹ð¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎµÙ´©Æü¤ò½¾Íè¤Î12Æü¤«¤é3ÆüÁý¤ä¤·¡¢·×15Æü¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ëè·î1²ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Àµ·î¤ÈÂç·¿Ï¢µÙ¡¢¤ªËß¤ËÅö¤¿¤ë1¡¢5¡¢8·î¤Ë1²ó¤º¤ÄÁý¤ä¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÂðÇÛÀ©ÅÙ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÄÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµÙÆü¤òÁý¤ä¤·¤ÆÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÊóÎÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¿·Ê¹¤òµÙ¤àÆü¤ÎÁ°ÆüÉÕ¤Î¿·Ê¹¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÍó¤äÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ÊÌºþ¤ê¤òÀÞ¤ê¹þ¤à¡£·î·è¤á¹ØÆÉÎÁ¤Ï4200±ß¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£
¡¡¼Ò¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇäÅ¹¤¬ÇÛÃ£°÷¤Î¹âÎð²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÏ«Ì³Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£