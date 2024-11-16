¾¾»³¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¤Ç»þÂå¤ò´¶¤¸¤ë¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö18ÈÖ¡×¡ÄÍÑ¶ñ¤Î¿Ê²½¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤¿
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¡ÊµÜºê¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC=7042¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ËÂè2Æü¡£¥È¥Ã¥×¤È2ÂÇº¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê32¡Ë¤Ï18ÈÖ¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼2°Ì¤ËÉâ¾å¡£4ÂÇº¹¤ÎM¡¦¥Þ¥¯¥°¥ê¡¼¥Ó¡¼¡Ê29¡Ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î»´¾õ¾·¤¤¤¿¡Ö¸µ¶§¡×¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡¾¾»³¤Î18ÈÖ¡Ê560¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼5¡Ë¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£Âè1ÂÇ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Ë±¿¤Ó¡¢Âè2ÂÇ¤Ï¥Ô¥ó¤Þ¤Ç185¥ä¡¼¥É¡£¤³¤³¤Ç¾¾»³¤¬°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï8ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¡¢ÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ä¤ä¥Õ¥©¥í¡¼¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤ê¡¢¥Ô¥óº¸²¼3¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃåÃÆ¡£¤³¤ì¤ò1¥Ñ¥Ã¥È¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤À¤³¤Î18ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡£¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é1995Ç¯Âç²ñºÇ½ªÆü¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤ÎµÕÅ¾·à¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤ª¤¤¤Ç¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇB¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ö¤ÈR¡¦¥¬¥á¥¹¤¬Àè¤Ë¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£ºÇ½ªÁÈ¤ÎÈøºê¤Ï1ÂÇ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÆ±ÁÈ¤ÎP¡¦¥·¥Ë¥¢¤â10¥¢¥ó¥À¡¼¡£Èøºê¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¡¢µÕÅ¾¤Ë¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤«¤é¤ÎÂè2ÂÇ¤Ï¥Ô¥ó¤Þ¤Ç220¥ä¡¼¥É¡£Èøºê¤Ï4ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò°®¤ê¡¢¥Ô¥ó¼êÁ°8¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¾è¤»¤ÆµÕÅ¾¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î18ÈÖ¤Ï534¥ä¡¼¥É¡£Èôµ÷Î¥¼«Ëý¤ÎÈøºê¤À¤«¤é4ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç2¥ª¥ó¤·¤¿¤¬¡¢Âè2ÂÇ¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¡Ê3W¡Ë¤ò»È¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÌó30Ç¯¡£¾¾»³¤Îºòµ¨¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï299¥ä¡¼¥É¡£320¥ä¡¼¥ÉÄ¶¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â560¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼5¤Î2ÂÇÌÜ¤¬185¥ä¡¼¥É¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò8ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÂÇ¤Ä¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡ÍÑ¶ñ¤Î¿Ê²½¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»òÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¿Íµ¤ÄãÌÂ¤Ö¤ê¤ÏÈá»´¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£ÆüÄø¤ÏÃî¿©¤¤¾õÂÖ¤ÇÏ¿²èÊüÁ÷¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤ÏÄã¥ì¥Ù¥ë¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¡Ö¸µ¶§¡×¤Ê¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£