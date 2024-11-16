ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬º¤Æñ¤Ê¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡× Áª¼ê²ñÀìÌ³Íý»ö¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤â¡ÈÉð´ï¡É¤Ë¤Ê¤é¤º
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î·®¾Ï¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÂçÃ«¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤¢¤È1Ç¯¤Ç¤Î¡È¶¯À©½ªÎ»¡É¤Ë¸½¼ÂÌ£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¡×¤òDHÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¡£º£²ó¤¬2Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°Áª¼ê²ñ¤Î¥¯¥é¡¼¥¯ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÃ«¤ÈÏÃ¤·¡¢°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÂçÃ«¤Ïº£Ç¯¤Îµå±ã¤Ç¡Ö¸ÞÎØ¤ÏÆÃÊÌ¡£½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê32=¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ä¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê32=¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤é¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â»²²Ã¤ËÁ°¸þ¤¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÁª¼ê²ñ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢Áª¼ê¤Î¸ÞÎØÇÉ¸¯¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÀâÆÀ¤¹¤ëºàÎÁ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡2Ç¯Â³¤±¤Æ¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«¤Î°Õ»×¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÈÉð´ï¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡MLB¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç40¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç½¾Íè¤ÎÊý¿Ë¤ò²þ¤á¤ë»ÑÀª¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌîµåÊ¸²½³Ø²ñ²ñÄ¹¤ÇÌ¾¾ëÂç½Ú¶µ¼ø¤ÎÎëÂ¼ÍµÊå»á¤ÏÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¡¢¼ç¤Ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Áª¼ê²ñ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¯¥Ó¤ò¹Ê¤á¤«¤Í¤Ê¤¤
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï³«ºÅ»þ´ü¤ÎÌäÂê¤À¡£7·î²¼½Ü¤«¤é8·î¾å½Ü¤Î¸ÞÎØ´ü´Ö¤Ï¸ø¼°Àï¤ÎºÇÃæ¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤ÆNFL¡¢NHL¡¢NBA¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæÃÇ¤È±äÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîµå¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÁª¼ê¤Î¥±¥¬¤ÎÌäÂê¡£Áª¼ê¤¬Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¸Î¾ã¤¹¤ì¤Ð³ÆµåÃÄ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¦¤¨¡¢Êä½þ¤ÎÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖWBC¤Î²ÁÃÍ¤òÁêÂÐÅª¤ËÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤À¡£
¡ÖÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏWBC¤Î¤ß¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Êü±Ç¸¢ÎÁ¤ò·è¤á¤ë¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ¹¤ò»ý¤ÄWBC¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼å¤á¤«¤Í¤Ê¤¤¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÂç¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤ÎÇÉ¸¯¤Ï¡¢µ¡¹½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±°Õ¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡WBC¤Ï¡ÖMLB¤¬¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Âç²ñ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£Âç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖWBCI¡×¤Ï¡¢MLB¤ÈÂç¥ê¡¼¥°Áª¼ê²ñ¤¬¶¦Æ±¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÁÈ¿¥¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌóÎÁ¡¢Êü±Ç¸¢ÎÁ¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¾ÓÁü¸¢¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤«¤éÊ¬ÇÛ¶â¤¬½Ð¾ì¹ñ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢6¡Á7³ä¤ÏMLB¤ÈÂç¥ê¡¼¥°Áª¼ê²ñ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸ÞÎØÇÉ¸¯¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆWBC¤Î²ÁÃÍ¼«ÂÎ¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢WBC¤ËÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¥ê¡¼¥°Áª¼ê²ñ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¯¥Ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÍèµ¨¤ÇºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂå½þ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤º¡¢µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¶¯À©½ªÎ»¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£ÂçÃ«¤ÎÂÎ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£