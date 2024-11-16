1981Ç¯¤Ï¡Ö²»³Ú²È¡¦ÂôÅÄ¸¦Æó¡×¤È¤·¤ÆÁÏºî¤Î¼Á¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ú1981Ç¯¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¢¡Û
¡ÚÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú1980-1985¡Û#28
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û1981Ç¯¤È¤Ï¡¢70Ç¯Âå¤ËÂ©¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±À¤Âå¤¬»þÂå¤òÀÊ´¬¤·»Ï¤á¤¿Ç¯¤Ê¤Î¤À
¡¡1981Ç¯¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¢
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢5·î¤Î¡Ö½í¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤È9·î¤Î¡Ö¥¹¡¦¥È¡¦¥ê¡¦¥Ã¡¦¥Ñ¡¦¡¼¡×¤Î2Ëç¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï6·î¤Î¡ÖS/T/R/I/P/P/E/R¡×¤Î1Ëç¤À¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë4Ëç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à3Ëç¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¡£³ÛÌÌ¾å¤Ï¾¯¡¹ÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡1981Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¥·¥ó¥°¥ë2Ëç¤È¤âÂôÅÄ¸¦Æó¼«¿È¤Îºî¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡ºî¶Ê³èÆ°¤Ï¤³¤Î¤È¤ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£72Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁ´¶Ê¤Îºî¶Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïºî»ì¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¡ÖJULIE¡¡¸¡¡º£ËÍ¤Ï¸ö¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¼Â¤ÏÇ¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë2¶Ê¤ÎÊÔ¶Ê¤Ï°ËÆ£¶ä¼¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖG.S.I¡¡LOVE¡¡YOU¡×¤ÎÀ®¸ù¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ó¤À¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÉ®¤¹¤Ù¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¿·¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¨¥¥¾¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Î·ëÀ®¤À¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Á°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É=¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ·ú¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢¼Æ»³ÏÂÉ§¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢À¾Ê¿¾´¡Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¯²ÃÆþ¤·¤¿¾å¸¶Íµ¡Ê¥É¥é¥à¥¹=Ì¾Á°¤ÏÅö»þ¡ÖË¡×¤ÈÉ½µ¡Ë¡¢°ÂÅÄ¾°ºÈ¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦5¿ÍÁÈ¡£
¡Ö¾å¸¶Íµ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£»³²¼Ã£Ïº¤¬¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ö¡×¤Ë¤â¤¤¤¿¿Í¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Ï¡¢°ËÆ£¶ä¼¡¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤´¤Þ¤Î¤Ï¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»³²¼Ã£Ïº¤ÎÍÌ¾¶Ê¡ÖBOMBER¡×¡Ê78Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥É¥é¥à¥¹¤Ï¾å¸¶Íµ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥É¥é¥à¥¹¤¬¡¢80Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú³èÆ°¤ËÌöÆ°´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¡¦¥È¡¦¥ê¡¦¥Ã¡¦¥Ñ¡¦¡¼¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¾å¤ËÂç¤¤¯¡ÖJULIE¡õEXOTICS¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤â´Þ¤á¤¿°ìÂÎ·¿¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÇ¯¤Î11·î¤Ë¤Ï¡¢¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎºÆ·ëÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡ÊÀèÎ©¤Ã¤Æ1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥è¥Ê¥éÆü·à¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ë¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¡Ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½½Ç¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤Á¤é¤Îºî¶Ê¤âÂôÅÄ¸¦Æó--¤È¡¢°ì¸«¡¢Á°Ç¯¤è¤ê¤âÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤Î²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏºî¤Î¼Á¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£ºß¿¦Ãæ¤«¤é²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢10ºýÄ¶¤ÎÃøºî¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÆ±¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982¡Ý1991¡×¡Ö¡Ò¤¤å¤ó¥á¥í¡Ó¤ÎË¡Â§¡×¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£