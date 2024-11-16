¾¾²¼Þ«Ê¿¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×»ëÄ°Î¨¥¸¥ï¥ê¾å¾º¤â¡Ä¡È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤·Ù»¡¡É¤«¤éÆþ¤ë¥È¥Û¥Û¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡½é²ó¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬5.4¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡á¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤È¡¢º£´ü¤ÎGPÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï²¼¤«¤é¿ô¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤½ç°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê37¡á¼Ì¿¿¡Ë¼ç±é¤Î¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡áÅÚÍËÌë9»þ¡Ë¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¾å¾º¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÇÆü¥Æ¥ì¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¤Î¡È¥È¥é¥¦¥Þ¡É¹îÉþ¤«¡Ä¾¾²¼Þ«Ê¿¤â¥¦¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¤Ç¼çÌò»¦Åþ¤ÎÌÜ
¡ÖÆü¥Æ¥ìÅÚ¥É¥éÁ°´ü¤Î¡ØGO HOME¡Á·Ù»ëÄ£¿È¸µÉÔÌÀ¿ÍÁêÃÌ¼¼¡Ù¤¬½é²ó8¡óÂæ¤È¹¥È¯¿Ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè2ÏÃ°Ê¹ß¡¢¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤ÆÁ´10ÏÃÊ¿¶Ñ¤Ç5.9¡ó¡£Ï¢¥É¥é¤Ï½é²ó¤¬°ìÈÖ¿ô»ú¤¬¹â¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÏÂè2ÏÃ¡¢Âè3ÏÃ¤Ç6¡óÂæ¸åÈ¾¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¤ÏÆüÀ¸¥Þ¥æ»á¸¶ºî¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ô¾®³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ý¤âÂÖÅÙ¤â¤Ç¤«¤¤¾®»ù²Ê°å¡¦ËÒÌî¤¬¡¢¤½¤Î´Ñ»¡´ã¤Ç¡È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤SOS¡É¤ò¸«È´¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹ÊÝ·ò¼¼¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡Õ¡Ê¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ô¡Ø¥»¥¯¥·¡¼ÅÄÃæ¤µ¤ó¡ÙÌäÂê¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¥É¥é¥Þ¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¶¦±é¼Ô¥¥é¡¼¤é¤·¤¤¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤É¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ô¾¾²¼¤µ¤ó¤Î¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬ÁÇÅ¨¡Õ¡Ô»ÒÌò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î±éµ»¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡Õ¡Ô¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡Ô¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÒÌî¤ä»ùÆ¸¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¦¡Õ¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈFilmarks¤ÎÉ¾²Á¤Ï5ÅÀËþÅÀÃæ3.7¡Ê11·î15Æü¸½ºß¡Ë¤È¡¢º£´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ËÇò°á¤È´ã¶À¡¢¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ç¸ýÄ´¤â¤¤Ä¤¤¤±¤ÉÀ¿°Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤²áµî¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¤ªÃãÌÜ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¿Íµ¤¤Î¾¾²¼¤µ¤óÌÜÅö¤Æ¤Ç¸«¤ëÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ãÊ¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½÷À¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Ø¤³¤ó¤Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¤ò¸«¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Î°ìÇ°¤Ç´ë²è¤òÄÌ¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¼Ù¿ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¡ÊTBS¡á1984Ç¯¡Ë¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢ÆâÍÆ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÂè2ÏÃ¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅÝ¤ì¤¿¿Í¤ËAED¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇAED¤Ë¤¢¤ì¤À¤±»þ´Ö¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤ÏÍÄ»ù¸þ¤±»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤ÊAED¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈÂ¸ºß¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¼ÂºÝ¤Ë¤Ï·É±ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡É¤Ê°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÍ¸ú¤À¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¿®Íê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£²¿¤«¤·¤éËè½µ»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡ÔËè²ó¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë»Ò¶¡¤¬²ø²æ¤·¤¿¤êÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Æ³Ø¹»¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤â°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤·¤éËè½µ»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¡£¡È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤·Ù»¡¡É¤Î°Õ¸«¤Ï°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿»Æ©¤ä°Õ³°¤Ê¥²¥¹¥ÈÇÐÍ¥¡¢ÃæÈ×¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤ÏºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµµ°æ»á¡Ë
¡¡9ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï5.7¡ó¤ÈÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ÏÍð¹â²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¤ÏÄãÌÂ¤¹¤ëÆü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¥É¥é¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¥È¥é¥¦¥Þ¡É¤òÆü¥Æ¥ì¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÇÆü¥Æ¥ì¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¤Î¡È¥È¥é¥¦¥Þ¡É¹îÉþ¤«¡Ä¾¾²¼Þ«Ê¿¤â¥¦¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¤Ç¼çÌò»¦Åþ¤ÎÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂêÈ¯À¸¸å¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ÑÀª¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£