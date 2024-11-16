ÊÆ¡¢ÂÐ¥í¥·¥¢ÄÉ²Ã¶âÍ»À©ºÛ¤ò¸¡Æ¤¡¡¥¬¥¹¥×¥í¥à·Ï¤Î¶ä¹Ô¤È¼è°ú¶Ø»ß
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÀ¯¸¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¶âÍ»À©ºÛ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ²¤¤ÎG7´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¬¥¹Âç¼ê¥¬¥¹¥×¥í¥à¤Î·ÏÎó¶ä¹Ô¤ÈÊÆ¹ñ¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼è°ú¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÊý¸þ¡£ÆüËÜ¤Ï¥í¥·¥¢¤«¤éLNG¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è°ú¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏG7³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¶á¤¯À©ºÛ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤ÈÅÁÃ£¡£¶á¤¯È¯É½¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤Á°¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Ø¤Î¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹³«È¯»ö¶È¡Ö¥µ¥Ï¥ê¥ó2¡×¤Ë»°°æÊª»º¤ä»°É©¾¦»ö¤¬»²²è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£