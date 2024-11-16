¡È¥é¥Ö¥Û¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÏªÅ·É÷Ï¤¡É¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊªÂÎ¡Ä¡ÖÄ¾Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»È¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹·æºîÁª
²áµî5ËüËÜ¤Îµ»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯12·î2Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
½÷»Ò²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÊÃãÅ¹Âå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡Ä¡Ä¡£¶áÇ¯¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î°üàÐ¤Ê°õ¾Ý¤ÏÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÃË½÷¤Î¾ðÇ°¤¬±²´¬¤¯¾ì½ê¡£»þ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯½ÐÍè»ö¤âµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤À¡£
²ñ¼Ò°÷¤ÎÅÄÃæÀµ»Ö¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦38ºÐ¡Ë¤Ï¡¢´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÆþ¤Ã¤¿¥é¥Ö¥Û¤ÇÂç¤¤¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡»Å»öµ¢¤ê¤Î¥é¥Ö¥Û¥Ç¡¼¥È¤¬ÄêÈÖ¤Ë
¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¹±Îã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·Ú¤¯ÆÝ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×
10ºÐÇ¯²¼¤ÎÈà½÷¤È¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î¶Ð¤áÀè¤¬¶á¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢µÞÀÜ¶á¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¿¦¾ì¤ÏÅÔ¿´¤ÎÈË²Ú³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çñ¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸Å¤¤¤È¤³¤í¤ÏÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´¶³Ð¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á²ó¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¡ÈÂß¤·ÀÚ¤êÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤Î¥é¥Ö¥Û¡É¤òÍ½Ìó
¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÈÂß¤·ÀÚ¤êÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤Î¥é¥Ö¥Û¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÈà½÷¤ÈÉô²°¤Ç¤·¤Ã¤Ý¤ê¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤â¡¢2¿Í¤ÇÆþ¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢30Ê¬¸òÂåÀ©¤Ç¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î»þ¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤òÍ½Ìó¤·¡¢»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¸°¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Ë¬¤ì¤¿Æü¤Ï¶âÍË¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«Í½Ìó¤¬Â¿¤¯¡¢Í½Ìó¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÆþ¼¼¤«¤é2»þ´Ö¸å¤À¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È´ÛÆâÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÏªÅ·É÷Ï¤¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¸þ¤«¤¦»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÁ´¿È¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê²Ð¾È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¡ÁÝ½üÁ°¤À¤Ã¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡Ö»ä¤âÈà½÷¤â´ÛÆâÃå¤À¤±±©¿¥¤Ã¤Æ¤Î°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¸°¤Î¼õ¤±¼è¤ê°Ê³°¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤â²ñ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤ë¤Ç2¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£Æþ¤ëÁ°¤«¤é´üÂÔÃÍ¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â³«¾û¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢Ç°´ê¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÏªÅ·¤ÏÁÝ½üÁ°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÈâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢Ä¾Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»È¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÈòÇ¥¶ñ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅòÁ¥¤«¤é¤¹¤°¶á¤¯¤Î¾ì½ê¤Ë¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤µ¤Ã¤¹Ô°Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£É÷Ï¤¾ì¼«ÂÎ¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ÆåºÎï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×
Èà½÷¤Ë¤½¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÈâ¤òÊÄ¤áÉô²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤«¶õµ¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉô²°¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢Éô²°¤Ç²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Î·×²è¤òÏÃ¤·¤¿¤éµ¡·ù¤ÏÄ¾¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
½ÉÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÒ¤¬»È¤¦ÅÙ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÁÝ½ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤·¤ÆÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤Æâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Éô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¤Ã¤Ñ¤¸¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ãTEXT¡¿maki¡ä
¡Úmaki¡Û
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¼ñÌ£¤Ï¿Í´Ö´Ñ»¡¤ÈÆÉ½ñ¡£¼èºà¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¥³¥é¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë
½÷»Ò²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÊÃãÅ¹Âå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡Ä¡Ä¡£¶áÇ¯¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î°üàÐ¤Ê°õ¾Ý¤ÏÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÃË½÷¤Î¾ðÇ°¤¬±²´¬¤¯¾ì½ê¡£»þ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯½ÐÍè»ö¤âµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¡»Å»öµ¢¤ê¤Î¥é¥Ö¥Û¥Ç¡¼¥È¤¬ÄêÈÖ¤Ë
¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¹±Îã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·Ú¤¯ÆÝ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×
10ºÐÇ¯²¼¤ÎÈà½÷¤È¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î¶Ð¤áÀè¤¬¶á¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢µÞÀÜ¶á¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¿¦¾ì¤ÏÅÔ¿´¤ÎÈË²Ú³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çñ¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸Å¤¤¤È¤³¤í¤ÏÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´¶³Ð¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á²ó¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¡ÈÂß¤·ÀÚ¤êÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤Î¥é¥Ö¥Û¡É¤òÍ½Ìó
¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÈÂß¤·ÀÚ¤êÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤Î¥é¥Ö¥Û¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÈà½÷¤ÈÉô²°¤Ç¤·¤Ã¤Ý¤ê¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤â¡¢2¿Í¤ÇÆþ¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢30Ê¬¸òÂåÀ©¤Ç¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î»þ¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤òÍ½Ìó¤·¡¢»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¸°¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Ë¬¤ì¤¿Æü¤Ï¶âÍË¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«Í½Ìó¤¬Â¿¤¯¡¢Í½Ìó¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÆþ¼¼¤«¤é2»þ´Ö¸å¤À¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È´ÛÆâÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÏªÅ·É÷Ï¤¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¸þ¤«¤¦»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÁ´¿È¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê²Ð¾È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¡ÁÝ½üÁ°¤À¤Ã¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡Ö»ä¤âÈà½÷¤â´ÛÆâÃå¤À¤±±©¿¥¤Ã¤Æ¤Î°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¸°¤Î¼õ¤±¼è¤ê°Ê³°¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤â²ñ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤ë¤Ç2¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£Æþ¤ëÁ°¤«¤é´üÂÔÃÍ¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â³«¾û¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢Ç°´ê¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÏªÅ·¤ÏÁÝ½üÁ°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÈâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢Ä¾Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»È¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÈòÇ¥¶ñ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅòÁ¥¤«¤é¤¹¤°¶á¤¯¤Î¾ì½ê¤Ë¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤µ¤Ã¤¹Ô°Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£É÷Ï¤¾ì¼«ÂÎ¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ÆåºÎï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×
Èà½÷¤Ë¤½¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÈâ¤òÊÄ¤áÉô²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤«¶õµ¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉô²°¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢Éô²°¤Ç²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Î·×²è¤òÏÃ¤·¤¿¤éµ¡·ù¤ÏÄ¾¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
½ÉÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÒ¤¬»È¤¦ÅÙ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÁÝ½ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤·¤ÆÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤Æâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Éô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¤Ã¤Ñ¤¸¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ãTEXT¡¿maki¡ä
¡Úmaki¡Û
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¼ñÌ£¤Ï¿Í´Ö´Ñ»¡¤ÈÆÉ½ñ¡£¼èºà¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¥³¥é¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë