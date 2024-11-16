¡Ö½÷»ÒÎÏ¹â¤¤¡×»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¢¤ª¤Ê¤«¥Á¥é¥ê¡ª¼êÊÔ¤ß¥»¡¼¥¿¡¼SHOT¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×
11·î14Æü¡¢»³Ç·Æâ¤¹¤º¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¥»¡¼¥¿¡¼¡ß¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ÎÁ´¿ÈSHOT¤â¸ø³«
»³Ç·Æâ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀÖ¤¤¥»¡¼¥¿¡¼¤òÊÔ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÌ¯¤Ë¾æ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¾¯¤·¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¾¯¤·Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ê¤¬¤Á¤è¤Í¼êÊÔ¤ß¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤¹¤Ê¡¢¡¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼êÊÔ¤ß¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ã»¤á¤Î¾æ¤«¤é¤ª¤Ê¤«¤ò¥Á¥é¸«¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¼ê¼ó¤òÄ¯¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´ïÍÑ¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½÷»ÒÎÏ¹â¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TikTok¤òÃæ¿´¤ËÂç¿Íµ¤¤ÇSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±À¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë»³Ç·Æâ¡£TVCM¤äÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë