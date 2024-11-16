Ãå¤°¤ë¤ß¤Ç¡Ö¥¯¥ÞÈï³²¡×¡¢¼Ö¤ÎÊÝ¸±¶âº¾µ½¤Ç4¿ÍÂáÊá¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç13Æü¡¢¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Ç¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Èµ¶¤Ã¤Æ¹â³Û¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ20¡Á30Âå¤Î4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï1·î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ù³°¤Î¥ì¥¤¥¯¥¢¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤¬¥¯¥Þ¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ëÈï³²¤Ê¤É¤òÊÝ¸±²ñ¼Ò3¼Ò¤Ë¿½¹ð¡£·×Ìó14Ëü2Àé¥É¥ë¡ÊÌó2200Ëü±ß¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¢£À¸Êª³Ø¼Ô¤Î·ëÏÀ¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¡×
¡¡ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬º¾µ½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¡¢¼Ö¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¾è¤ê¹þ¤à¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿Æ°²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ò¸«¤¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Á¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Åö¶É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸Êª³Ø¼Ô¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¿Í´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬½Ð¤¿¡£Åö¶É¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î¼«Âð¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï¡¢²È¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¤´¤ßÈ¢¤ò¤¢¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¯¥Þ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ò¤¢¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¢Äí¤Ë¤¢¤ë¥×¡¼¥ë¤ä¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¯¥Þ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¿·²°³¨Íý¡Ë