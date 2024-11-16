¥Ð¡¼¥Ó¡¼Ìò¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¶ËÈë½Ð»º¡£ÊÒ»×¤¤¤ÎËö¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¡È¥Õ¥Ä¡¼¤ÎÉ×¡É¤È¤ÎÂè°ì»Ò
¡¡ºòÇ¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï2016Ç¯¤Ë±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥È¥à¡¦¥¢¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¤È·ëº§¤·¡¢º£Ç¯7·î¤ËÇ¥¿±¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏÎø°¦·ù¤¤¤Ç¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡ÈÉáÄÌ¤ÎÉ×¡É¤ÈºÇ¹â¤Î·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢É×ÉØ¤Î»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¡10·î¤ËÃË¤Î»Ò¤ò¶ËÈë½Ð»º
¡¡11·î¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤ÈÉ×¤Î¥È¥à¡£É×ÉØ¤ä´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤«¤¿¤¯¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ñ»æ¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤¬10·î17Æü¤ËÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£Í½ÄêÆü¤è¤ê¤ä¤äÁá¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¶¦¡¹¡Ö¤¹¤Ù¤Æ½çÄ´¡×¤À¤Ã¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢Âè°ì»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯7·î¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤ªÊ¢¤ÇÉ×¤ÈµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤à¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢Ç¥¿±Àâ¤¬Éâ¾å¡£¤½¤ÎºÝ¤âÉ×ÉØ¤ÏÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÂç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤Ç¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Îø°¦·ù¤¤¤¬°ìÊÑ¡£Í§¿Í¤À¤Ã¤¿Èà¤ËÎø¤·¤¿
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï2013Ç¯¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹ÁÈ¶Ê¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¡¢¥È¥à¤Ï½õ´ÆÆÄ¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï½Ð±éÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿2¿Í¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡¢Â¾¤ÎÍ§¿Í¤é¤È¤È¤â¤ËÀ½ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥¢¥¤,¥È¡¼¥Ë¥ã »Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë³ÐÀÃ BIRDS OF PREY¡Ù¡Ê2020¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï°ÊÁ°¡¢¥ô¥©¡¼¥°»ï¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÎø°¦·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¥È¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ïµæ¶Ë¤Î¡È¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡É¤À¤Ã¤¿¡£Îø°¦¤Ê¤ó¤ÆÅÇ¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Î¤Á¤Ë¡¢»ä¤Î¿È¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¡£Èà¤È»ä¤ÏÄ¹¤¤´ÖÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÈà¤ËÎø¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡ØÈà¤¬»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤Á¤ã¤À¤á¡£¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢Èà¤Ë¹¥¤¤À¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢¡Ø¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï2016Ç¯¤Ë·ëº§¡£¤³¤Î¤È¤¤âÌ©¤«¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Çµó¼°¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Õ¥Ä¡¼¤Î¿Í¤È·ëº§¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¡ª
¡¡ËÜ¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡£±Ç²è¡Ø¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¡È¥¨¥í¥«¥ï¥¤¥¤¡É¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¤Ï½÷»Ò¤Î±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê¹á¿å¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¥·¥ã¥Í¥ë N¡ë£µ¤Î¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´é¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢CM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://youtu.be/fo4LLux-tfM?t=8
¡¡¤¤¤Þ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÈà½÷¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢ÌÇÂ¿¤ËÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤É×¥È¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤¿Èà½÷¡£µ¼Ô¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¡Ênormie¡Ë¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§À¸³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¥Î¥í¥±¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥«¥á¥é¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¹â¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ønormie¡ÊÉáÄÌ¤Î¿Í¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÍ§Ã£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤Ï¥¹¥Æ¥¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤È¥¹¥Æ¥¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¿¿Ùõ¤Ë±Ç²èºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¥È¥à¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï¥á¥í¥á¥í¤Ê¤è¤¦¤À¡£Èþ¤·¤¯ºÍÇ½Ë¤«¤ÊÈà½÷¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Èà¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢¤¿¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡©
¡¡ÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿É×ºÊ¤¬º£¸å¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿BANG SHOWBIZ¡¢½÷»ÒSPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä
¢¡10·î¤ËÃË¤Î»Ò¤ò¶ËÈë½Ð»º
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢Âè°ì»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯7·î¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤ªÊ¢¤ÇÉ×¤ÈµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤à¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢Ç¥¿±Àâ¤¬Éâ¾å¡£¤½¤ÎºÝ¤âÉ×ÉØ¤ÏÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÂç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤Ç¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Îø°¦·ù¤¤¤¬°ìÊÑ¡£Í§¿Í¤À¤Ã¤¿Èà¤ËÎø¤·¤¿
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï2013Ç¯¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹ÁÈ¶Ê¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¡¢¥È¥à¤Ï½õ´ÆÆÄ¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï½Ð±éÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿2¿Í¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡¢Â¾¤ÎÍ§¿Í¤é¤È¤È¤â¤ËÀ½ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥¢¥¤,¥È¡¼¥Ë¥ã »Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë³ÐÀÃ BIRDS OF PREY¡Ù¡Ê2020¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï°ÊÁ°¡¢¥ô¥©¡¼¥°»ï¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÎø°¦·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¥È¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ïµæ¶Ë¤Î¡È¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡É¤À¤Ã¤¿¡£Îø°¦¤Ê¤ó¤ÆÅÇ¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Î¤Á¤Ë¡¢»ä¤Î¿È¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¡£Èà¤È»ä¤ÏÄ¹¤¤´ÖÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÈà¤ËÎø¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡ØÈà¤¬»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤Á¤ã¤À¤á¡£¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢Èà¤Ë¹¥¤¤À¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢¡Ø¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï2016Ç¯¤Ë·ëº§¡£¤³¤Î¤È¤¤âÌ©¤«¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Çµó¼°¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Õ¥Ä¡¼¤Î¿Í¤È·ëº§¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¡ª
¡¡ËÜ¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡£±Ç²è¡Ø¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¡È¥¨¥í¥«¥ï¥¤¥¤¡É¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¤Ï½÷»Ò¤Î±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê¹á¿å¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¥·¥ã¥Í¥ë N¡ë£µ¤Î¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´é¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢CM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://youtu.be/fo4LLux-tfM?t=8
¡¡¤¤¤Þ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÈà½÷¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢ÌÇÂ¿¤ËÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤É×¥È¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤¿Èà½÷¡£µ¼Ô¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¡Ênormie¡Ë¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§À¸³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¥Î¥í¥±¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥«¥á¥é¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¹â¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ønormie¡ÊÉáÄÌ¤Î¿Í¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÍ§Ã£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤Ï¥¹¥Æ¥¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤È¥¹¥Æ¥¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¿¿Ùõ¤Ë±Ç²èºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¥È¥à¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï¥á¥í¥á¥í¤Ê¤è¤¦¤À¡£Èþ¤·¤¯ºÍÇ½Ë¤«¤ÊÈà½÷¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Èà¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢¤¿¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡©
¡¡ÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿É×ºÊ¤¬º£¸å¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿BANG SHOWBIZ¡¢½÷»ÒSPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä