¡ÈÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ÉAYA¡¢É×¤È¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥ó¡×¤Ç¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó»²²Ã¤Ø
¡¡¡ÈÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎAYA¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×¤È¤È¤â¤Ë¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¶ÚÆù¥à¥¥à¥¡ªÉ×¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿AYA
¡¡º£Ç¯¤Î¼·Í¼¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿AYA¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ç42.195¥¥í¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°´ë²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖµÇ°¤Ë¥Û¥Î¥ë¥ë¤òÁö¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢É×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡AYA¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¶ÚÆù¥Þ¥ó¤ò42.195¥¥í±¿¤Ü¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢É×¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¶ÚÆù¥à¥¥à¥¡ªÉ×¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿AYA
¡¡º£Ç¯¤Î¼·Í¼¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿AYA¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ç42.195¥¥í¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°´ë²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖµÇ°¤Ë¥Û¥Î¥ë¥ë¤òÁö¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢É×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡AYA¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¶ÚÆù¥Þ¥ó¤ò42.195¥¥í±¿¤Ü¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢É×¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£