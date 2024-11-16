¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡ªµþÅÔ¡¦Íò»³¡¢ÓîÅç¿À¼Ò¤ÎµÜÅç¡¢ÇòÀî¶¿¡Ä¼Â¤Ï¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î½©¤ÎÀä·Ê
ÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦°ä»º¡×¤Ç¤âÅÙ¡¹»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¾å¶õ¤«¤é»£¤ë¤È¡¢ÎÐ¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ë²«¿§¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢Èì¿§¤ÈÃÈ¿§·Ï¤ÎÌÚ¡¹¤¬ÅÀ¡¹¤ÈÆþ¤ê¸ò¤¸¤ê¡¢°õ¾ÝÇÉ¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡ªµþÅÔ¡¦Íò»³¡¢ÓîÅç¿À¼Ò¤ÎµÜÅç¡¢ÇòÀî¶¿¡Ä¼Â¤Ï¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î½©¤ÎÀä·Ê
¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿Àä·Ê¡¡µþ¤ÎÌ¾Äí±à
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µþÅÔ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡ÖÅ·Î¶»û¡×¡£¤³¤³¤ÎÁâ¸»ÃÓÄí±à¡Ê¤½¤¦¤²¤ó¤Á¤Æ¤¤¤¨¤ó¡Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄí±à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¹ÈÍÕ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄí¤ËÌÌ¤·¤¿Êý¾æ¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¿§¤Å¤¤¤¿ÌÚ¡¹¤¬ÃÓ¤Î¿åÌÌ¤Ë¤â±Ç¤ê¡¢Äí±à¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿§¤Å¤¤¤¿Íò»³¤¬¼Ú·Ê¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ë¡ÄÈÖÁÈ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¹ÈÍÕ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÈþ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
°ì¸«¡¢¼«Á³¤Î¿¹¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÍò»³¤Î¿¹¤Ë¤â¡¢¼Â¤Ï¿Í¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áâ¸»ÃÓÄí±à¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸Ìó700Ç¯Á°¤«¤é¡¢¥«¥¨¥Ç¤ä¥µ¥¯¥é¤Ê¤É¤¬¿¢ÎÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹ñÍÎÓ¤Ç¡¢¿¢À¸¤Ï¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¡¦°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äí±à¤½¤Î¤â¤Î¤È¼Ú·Ê¤ÎÍò»³¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¯¤á¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿Àä·Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶öÁ³¤¬À¸¤ó¤À¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê
À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢¹Åç¤ÎµÜÅç¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¹ÈÍÕÃ«¡Ê¤â¤ß¤¸¤À¤Ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÅç¤ÎºÇ¹âÊö¡¦Ìï»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌó700ËÜ¤â¤Î¥«¥¨¥Ç¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÀÖ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¿¢ÎÓ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤â¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿Àä·Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤Î¤â¤ß¤¸¼í¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¿Þ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤¬¹ÈÍÕ¤ò°¦¤Ç¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÅç¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤È¶öÁ³¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤âÈÖÁÈ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦°ä»º¡ÖÓîÅç¿À¼Ò¡×¤ÎËö¼Ò¡¦Ë¹ñ¿À¼Ò¤Î¡Ö¾²¤â¤ß¤¸¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿À¼Ò¤ÏÌó450Ç¯Á°¤ËË¿Ã½¨µÈ¤¬·úÎ©¤òÌ¿¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç·úÀß¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î³°ÊÉ¤¬¤Ê¤¤Ì¤´°¤Î¤Þ¤Þ¡£¤µ¤é¤Ë¼ÒÅÂ¤ÏµÖ¤Î¾å¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÖ¤ÎÏ¼¤«¤é¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¶ä°É¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢¤½¤ÎÂç¶ä°É¤ÎÃæÃÊ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¼ÒÅÂ¤ÎÃæ¤«¤éÈ´¤±¤è¤¯¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ½©¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²«¿§¤¯¿§¤Å¤¤¤¿Âç¶ä°É¤Î»Ñ¤¬¡¢¼ÒÅÂ¤Î¾²¤Ë¶À¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿À¼Ò¤Î¾²¤äÃì¤Ê¤É·úÊª¤ÎÌó8³ä¤¬·úÀßÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢450Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÎ®¤ì¤¬¾²¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾²¤â¤ß¤¸¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¶öÁ³¤È¿Í¤Î±Ä¤ß¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¹ÈÍÕ¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¹¡£
¹ç¾¸Â¤¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë»³¤ÎÌÚ¡¹
´ôÉì¸©¤ÎÇòÀî¶¿¤â¡¢½©¤Î¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤é·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î½¸Íî¤È¡¢ÃÈ¿§·Ï¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¼þ°Ï¤ÎÎ¤»³¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÎ¤»³¤Î¿¹¤â¡¢ÀÎ¤«¤éÈ²ºÎ¤ä¿¢ÎÓ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿Æó¼¡ÎÓ¤Ç¡¢¿Í¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Î¤»³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î·úºà¤Ë¤â»³¤ÎÌÚ¡¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÂ¤Ë¤Ï¥¢¥«¥Þ¥Ä¡¢¾²¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
ÆÃ¤Ë¹ç¾¸Â¤¤êºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë³ýÉø¤¤Î²°º¬¤ÎÅï¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¤ÎÌÚ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ýÉø¤²°º¬¤«¤é²£¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤âÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë³Ñºà¤¬¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥º¥Ï¥ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥º¥Ï¥ê¤Ï±«É÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¿å¤Ë¶¯¤¤¥¯¥ê¤ÎÌÚ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¤ÎÌÚ¤âÎ¤»³¤Ë¤¢¤ê¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¿§¤Å¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦°ä»º¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÀä·Ê¡¢¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î°Ê³°¤Ë¤âÇò¿À»³ÃÏ¤äÉÙ»Î»³Ï¼¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ç»£¤Ã¤¿¹ÈÍÕ¥·¡¼¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¤¹¤Ù¤¯¸½ºßÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÈÍÕ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤«¤é½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÎä¤¨¹þ¤à¤ÈÌÚ¡¹¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë»Íµ¨¤Î¤¢¤ë¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤È¡¢ÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éºÆÇ§¼±¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§TBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦°ä»º¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Äé ·ÄÂÀ