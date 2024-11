気候変動やそれに伴う災害の増加は、自然環境の破壊や経済的打撃を引き起こします。イギリスの研究チームが実施した新たな研究では、「気候変動による災害の増加が、親密なパートナーによる女性への暴力増加と関連している」という結果が明らかになりました。The impact of environmental shocks due to climate change on intimate partner violence: A structural equation model of data from 156 countries | PLOS Climate

https://journals.plos.org/climate/article?id=10.1371/journal.pclm.0000478Severe climate change may increase violence against women - Newshttps://news.exeter.ac.uk/faculty-of-health-and-life-sciences/psychology/severe-climate-change-may-increase-violence-against-women/Storms, floods, landslides associated with intimate partner violence against women two years later | ScienceDailyhttps://www.sciencedaily.com/releases/2024/10/241002154030.htmClimate change linked to increased violence against women - Earth.comhttps://www.earth.com/news/climate-change-linked-to-increased-violence-against-women/これまでの研究では、地球温暖化によって交通事故や暴力事件による死亡者数が増加する可能性があると報告されているほか、大気汚染の悪化が暴力犯罪の増加と関連しているという結果も示されており、気候変動が人々の行動に影響することが示唆されています。新たに、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンとエクセター大学の研究チームは、さまざまな災害と親密なパートナーによる女性への暴力の関連性について調査を行いました。研究チームは1993年〜2019年にかけて世界156カ国で実施された363件の調査から、親密なパートナーによる女性への暴力件数を推定しました。また、1920年〜2022年にかけて世界190カ国で発生した8種類の災害データと比較し、女性への暴力と災害の関連性を調べました。この研究において調査された災害は、地震・火山噴火・地滑り・極端な気温・干ばつ・洪水・暴風雨・山火事でした。分析の結果、親密なパートナーによる女性への暴力は、「暴風雨・地滑り・洪水」といった種類の災害と強い関連性がみられました。これらの災害が起きてから2年以内に、女性への暴力が発生する可能性が高かったとのことです。一方、地震や山火事といったその他の災害は、親密なパートナーによる暴力との明確な関連性を示しませんでした。また、国内総生産(GDP)が高い国ほどパートナーへの暴力が少ないという傾向もみられました。ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの社会科学教授であり、今回の論文の筆頭著者を務めたジュヌヴィエーヴ・マネル氏は、災害が暴力をエスカレートさせる要因の引き金になっている可能性があると指摘。災害によってストレスが増加したり、食料不安が起きたり、社会サービスが停滞したり、災害救援シェルターがうまく機能しなかったりすることが、女性への暴力が増える要因かもしれないとのこと。エクセター大学の社会心理学者で論文の共著者であるアンドリュー・ギブス氏は、「この研究は、気候変動と女性への暴力の関係を示すものであり、気候変動が女性への暴力という大きな課題に拍車をかけていることを示唆しています」と述べ、将来的な気候変動対策に女性への暴力防止を統合することを検討するべきだと主張しました。