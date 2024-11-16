Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤â²ò¤±¤ëŽ¢ÁÇ¿ô¤Ï¤Û¤Ü6¤ÎÇÜ¿ô¡Þ1Ž£¤Î¾ÚÌÀ
ÁÇ¿ô¤Î»ý¤Ä¡Ö°Õ³°¤ÊÀ¼Á¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»»¿ô¤«¤éÊÙ¶¯¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÅìÂç¤ËÆþ¤ì¤¿º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÊÙ¶¯¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢2Ï²¡¢ÊÐº¹ÃÍ35¤«¤é´ñÀ×¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¾²¬°íÀ¿»á¡£ÅìÂç¼õ¸³¤ò·è¤á¤¿¤È¤¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»»¿ô¡×¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¾²¬»á¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»»¿ô¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¡Ø»×¹Í¤ÎÉð´ï¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»»¿ô¤ä¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤Ç»È¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊÙ¶¯¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¡¢Âç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¡Ö»×¹Í¤ÎÉð´ï¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿45ËüÉôÆÍÇË¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø¡Ö¿ô»ú¤Î¥»¥ó¥¹¡×¤È¡ÖÃÏÆ¬ÎÏ¡×¤¬¤¤¤Ã¤¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯ ÅìÂç»»¿ô¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢È¯Çä¤¹¤°¤Ë3ºþ¤È¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¿ô³Ø¤Ï¼Ò²ñ¤ÇÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÁÇ¿ô¡×¤¬¤â¤ÄÀ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ô³Ø¤Ï¼Ò²ñ¤ÇÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò
ÆÍÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¤È¤¢¤ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡¢¤È¤¢¤ë¿ô³Ø¤ÎÀèÀ¸¤¬À¸ÅÌ¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·¯¤é¤Ï¡¢¿ô³Ø¤Ê¤ó¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¿ô¤Ï¡¢6¤ÎÇÜ¿ô¡Ü4¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡©¡×
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡Ü4¡×¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¿ô³ØÅª¤ËÈó¾ï¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡Ü4¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÌä¤¤¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢2¤È3¤ò½ü¤¯ÁÇ¿ô¤Ï¡¢É¬¤º6¤ÎÇÜ¿ô¡Þ1¤Ê¤Î¤«¡©¡×
ÁÇ¿ô¤È¤Ï¡Ö1¡×¤È¡Ö¤½¤Î¿ô¡×¤Ç¤·¤«³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö5¡×¤È¤¤¤¦¿ô¤Ï¡¢1¤È5¤Ç¤·¤«³ä¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¡Ö13¡×¤È¤¤¤¦¿ô¤â¡¢1¤È13¤Ç¤·¤«³ä¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö1¡×¤È¡Ö¤½¤Î¿ô¡×¤Ç¤·¤«³ä¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿ô¤Î¤³¤È¤òÁÇ¿ô¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇ¿ô¤Ï¡ÖË¡Â§À¤Ê¤¯¡×Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë
ÁÇ¿ô¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉË¡Â§À¤Ê¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇ¿ô¤ò¾®¤µ¤¤¤Û¤¦¤«¤éÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö2¡¢3¡¢5¡¢7¡¢11¡¢13¡¢17¡¢19¡¢23¡¢29¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¡¢Ë¡Â§À¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö2¤ÎÇÜ¿ô¡×¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö2¡¢4¡¢6¡¢8¡¢10¡¢12¡¢14¡¢16¡¢18¡¢20¡¢22¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ö1·åÌÜ¤¬2¤ÎÇÜ¿ô¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Â§À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇ¿ô¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉË¡Â§À¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¸À¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö2¤È3°Ê³°¤ÎÁÇ¿ô¤Ï¡¢6¤ÎÇÜ¿ô¡Þ1¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö6¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¡Þ1¤ò¤·¤¿¡Ö5¡¢7¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö5¡×¤È¡Ö7¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤âÁÇ¿ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö12¡×¤Ï¡Ö6¡ß2¡×¤Ç¤¹¤«¤é6¤ÎÇÜ¿ô¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò ¡Þ1¤ò¤·¤¿¡Ö11¡¢13¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤âÁÇ¿ô¤Ç¤¹¡£¡Ö18¡×¤â¡Ö6¡ß3¡×¤Ç¤¹¤«¤é6¤ÎÇÜ¿ô¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò ¡Þ1¤ò¤·¤¿¡Ö17¡¢19¡×¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÁÇ¿ô¤Ç¤¹¡£
1¡Á50¤Þ¤Ç¤Î¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É½¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ïµ»öÃæ¤Î¿ÞÉ½¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
ºÇ½é¤Î¡Ö2¡¢3¡×°Ê³°¤ÎÁÇ¿ô¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡×¤ÎÎÙ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Þ1¤ò¤·¤¿¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö24¡×¤ÎÎÙ¤Î¡Ö25¡×¤È¤«¡¢¡Ö36¡×¤ÎÎÙ¤Î¡Ö35¡×¤È¤«¡¢ÁÇ¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇ¿ô¤ÏÉ¬¤º¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡×¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¡¢¿ô¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢1001¡Á1050¤Þ¤Ç¤òÉ½¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Á¤é¤â¡¢¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡×¤ÎÎÙ¤¬ÁÇ¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¼Â¤Ï¡¢¡Ö2¡¢3¡×°Ê³°¤ÎÁÇ¿ô¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡×¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö2¡¢3¡×°Ê³°¤ÎÁÇ¿ô¤Ï¡¢¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡Þ1¡×¡½¡½¤³¤ì¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡Ü2¡×¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡Ü3¡×¤È¤«¤Î¿ô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¿ô¤ò¡Ö°ìÈÌ²½¡×¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¯
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌ²½¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿ô³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡»¡»¤ò¡ß¡ß¤È¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÀP¤ÎºÂÉ¸¤ò¡Êx , y¡Ë¤È¤ª¤¯¡×¤È¤«¡¢¡Öµá¤á¤ë³ÎÎ¨¤ò¡Ø¦Án¡Ù¤È¤ª¤¯¡×¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢6¤ÎÇÜ¿ô¤âµ¹æ¤ÇÉ½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢n¤¬¤É¤ó¤ÊÀ°¿ô¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö6n¡×¤ÏÀäÂÐ¤Ë6¤ÎÇÜ¿ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢6n¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢6°Ê¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ°¿ô¤Ï²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð19¤Ï¡Ö6¡ß3¡Ü1¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö6n¡Ü1¡×¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£51¤Ï¡Ö6¡ß8¡Ü3¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö6n¡Ü3¡×¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¹¡£66¤Ï¡Ö6¡ß10¡Ü6¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö6¡ß11¡×¤ÈÄêµÁ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢6n¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢6°Ê¾å¤ÎÀ°¿ô¤Ï¡Ö6n¤Ë¤¤¤¯¤Ä¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤«¡×¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÁÇ¿ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¡¢¡Ö6n¡×¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£6¤ÎÇÜ¿ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁÇ¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö6n¡Ü2¡×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡8¤È¤«14¤È¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï2¤ÎÇÜ¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢6¤Ï2¤Ç³ä¤ì¤Æ¡¢2¤â2¤Ç³ä¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö6n+2¡×¤Ï¡¢2¤ÎÇÜ¿ô¡¢¶ö¿ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¿ô³ØÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö6n¡Ü2¡á2¡Ê3n¡Ü1¡Ë¡×¤È¡¢2¤Ç³ç¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢2¤ÎÇÜ¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¡Ö6n¡Ü4¡×¤â¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï10¤È¤«16¤È¤«¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¶ö¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÁÇ¿ô¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö6n¡Ü3¡×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¶ö¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢6n¤â3¤â¡¢3¤ÎÇÜ¿ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï3¤ÎÇÜ¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¿ô¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö6n¡×¡Ö6n¡Ü2¡×¡Ö6n¡Ü3¡×¡Ö6n¡Ü4¡×¤Ï¡¢2¤ÎÇÜ¿ô¤ä3¤ÎÇÜ¿ô¤ä6¤ÎÇÜ¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¿ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢n¤¬0¤è¤ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö6n¡Ü1¡×¡Ö6n¡Ü5¡×¤·¤«¡¢ÁÇ¿ô¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢6n¡Ü5¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö6n¡Ý1¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡ÊÎã¤¨¤Ð11¤Ï¡Ö6¡ß1¡Ü5¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö6¡ß2¡Ý1¡×¤È¤âÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö2¤È3°Ê³°¤ÎÁÇ¿ô¤Ï¡¢6¤ÎÇÜ¿ô¡Þ1¡×¤È¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¿ô¤¬¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡Ü4¡×¿Í¤Ç¤¢¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¤µ¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¿ô¤¬¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡Ü4¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö6n¡Ü2¡×¡Ö6n¡Ü3¡×¡Ö6n¡Ü4¡×¤Ï¡¢2¤ÎÇÜ¿ô¤Þ¤¿¤Ï3¤ÎÇÜ¿ô¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2¤ä3¤Ç³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö6¡ß4¡Ü4¡á28¡×¤Ç¡¢28¿Í¤Î¥¯¥é¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢2¿ÍÁÈ¤òºî¤Ã¤¿¤ê3¿ÍÁÈ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
28¿Í¤À¤Ã¤¿¤é2¿ÍÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤âÍ¾¤ê¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·1¿Í¤ªµÙ¤ß¤¬¤¤¤Æ27¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢2¿ÍÁÈ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢3¿ÍÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤éÍ¾¤ê¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£2¿Í¤ªµÙ¤ß¤¬¤¤¤Æ26¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢2¿ÍÁÈ¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö6¤ÎÇÜ¿ô¡Ü4¡×¿Í¤Î¥¯¥é¥¹¤Ï¡Ö²¿¿ÍÁÈºî¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥¯¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¿ô¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¿ô³Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¾²¬ °íÀ¿ ¡§ ¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡¦¥É¥é¥´¥óºù2ÊÔ½¸Ã´Åö¡Ë