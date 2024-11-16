¼Ö¤òµÞÈ¯¿Ê¡Ä110ÈÖ¤ÇÎ×¾ì¤·¤¿·Ù»¡´±¤Î±¦Â¤òÆ§¤à Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò¾®Ã®¤ÇÈ¯¸«¡¦ÂáÊá¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦ÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê2024Ç¯11·î16Æü¡Ë¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê44¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï13Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èËÜÄÌ1ÃúÌÜÆî¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òµÞ¤ËÈ¯¿Ê¤µ¤»¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½äººÉôÄ¹¤ÎÃËÀ¡Ê34¡Ë¤Î±¦Â¤ò¥¿¥¤¥ä¤ÇÆ§¤ß¡¢¹¹¤Ë¥Ð¥ó¥Ñー¤òÉ¨¤Ë¤Ö¤Ä¤±Æ¨Áö¤·¡¢·Ù»¡´±¤Î¿¦Ì³¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È»ö·ïÁ°¡¢ÃË¤È°ì½ï¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¹Ô¼Ô¤«¤é¡Ö¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¸½¾ì¤ËÎ×¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÈÆ±¹Ô¼Ô¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤È¤â¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï´û¤Ë»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡´±¤Ï2¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¹Ô¼Ô¤Ï¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÁ³¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¡¢·Ù»¡´±¤ÎÂ¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ò»Ä¤·Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾®Ã®»ÔÆþÁ¥4ÃúÌÜ¤ÇÃË¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤ÎÂ¤ò¥¿¥¤¥ä¤ÇÆ§¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥Ñー¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤¬Æ¨Áö¤·¤¿Æ°µ¡¤Ê¤É¡¢Í¾ºá¤ò´Þ¤á¤Æ¾Ü¤·¤¯ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£