¡ÚÂ®Êó¡Û´ä²°³°Áê¤¬½¢Ç¤¸å½é¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊË¬Ìä¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¡¦Ï¢·È¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤Ø
´ä²°³°Áê¤Ï16Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
´ä²°³°Áê¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î15ÆüÌë¤ËÎÙ¹ñ¡¦¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÅ´Æ»¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆþ¤ê¤·¤¿¡£
Ë¬ÌäÃæ¤Ï¡¢¼óÅÔ¡¦¥¡¼¥¦¤Ç¥·¥Ó¥Ï³°Áê¤é¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤â²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ê¤É¡¢Ï¢·È¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
19Æü¤Ç¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤«¤é1000Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´ä²°³°Áê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬µÔ»¦¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥¦¶á¹Ù¤Î¥Ö¥Á¥ã¤ä¥¤¥ë¥Ô¥ó¤â»ë»¡¤¹¤ëÍ½Äê¡£