俳優手塚日南人(28)が16日までにインスタグラムを更新。イメージが激変した新アーティスト写真を公開した。手塚は、俳優真田広之と女優手塚理美の次男として生まれた。2人は97年離婚している。

手塚は最近、鼻の下とあごにひげを生やすなどしたワイルドな風貌の近影を掲載していたが、新たな写真ではひげはすっかりなくなり、ウェーブがかかった長髪を真ん中で分けた、別人のようにすっきりとした表情の“イケメン”ショットになっている。手塚は「New portrait for my journey as an actor」(俳優としての道のりの新しい顔写真)と書き、X(旧ツイッター)にも同様の写真を添付し「新しいアー写」とつづった。

これらの投稿に対し「めちゃくちゃかっこいいです!」「すごく素敵なお写真」「ビューティー日南人だ」「かっこいい…令和でも平成さを感じるイケメンを見れて眼福です笑」などとさまざまな声が寄せられている。