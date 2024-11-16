¤¨¤Ã¤³¤³¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡©¸ø¼°¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¹â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡Ä500±ß¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¹õ¥Ð¥Ã¥°
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ê¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
500±ß¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¤Î²Ä°¦¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì♡
ºÇ¶á¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¡ª¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥ß¥Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ê¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¡Ù¡£Âç¤¤Ê¥ß¥Ã¥¡¼·¿¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¤ªÃÍÃÊ¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¡Ä¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÁÇºà¤Ï¹çÈé¤Ç¤«¤Ê¤ê´è¾æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¯»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¤¤Î¤ÇÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ß¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆÃÊÌ´¶¤â¡ý
¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Ç¿ä¤·³è»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡ª
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¸«¤»¤Ê¤¬¤é»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò³¨ÊÁ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¸«¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë·ë¹½Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤äÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¡¢Ä¹ºâÉÛ¡¢¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¡Ä¤ª½Ð¤«¤±¤ËÉ¬Í×¤Ê²ÙÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
500mL¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬²£¤Ë¤·¤Æ¤âÆþ¤ê¡¢Äø¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÙÊª¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤ì1¤Ä¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÄ¹¤µ¤âÄ´Àá¤Ç¤¤ë¡ª
ÇØÉé¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ÇÂç¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á¼ê¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ÆÊØÍø¡ª
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÄ¹¤µÄ´Àá¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¾å¤«¤éÇØÉé¤¦¤ÈÄ¹¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥ß¥Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ê¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿500±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ´¶Âç♡Áá¤á¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯11·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£