第2位:西島秀俊(20票)



All About ニュース編集部は4月19日〜6月17日の間、全国10〜60代の男女262人を対象に「50代男性俳優」に関するアンケートを実施しました。本記事ではその結果から「もっと注目されるべきだと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します!2位には、「西島秀俊」さんがランクイン!大学在学中にドラマ『はぐれ刑事純情派5』(テレビ朝日系)でデビューした男性俳優。近年では、2021年公開の映画『ドライブ・マイ・カー』で、第45回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞しました。米ニューヨーク・タイムズ紙の「Great Performers/The Best Actors of 2021」にアジア人で唯一選出され、全米批評家協会賞ではアジア人初の主演男優賞を受賞するなど、その演技力は世界でも高く評価されています。

第1位:竹野内豊(23票)



自由回答を見ると、「ルックスもよくカッコいいし、作品の演技の評価として注目されるべきだと思うため」(30代女性/埼玉県)や、「十分活躍されているがまだまだ長く活躍して注目される俳優さんになって欲しい」(50代女性/北海道)、「違った角度からドラマや映画の素晴らしさを発信しているから」(40代男性/新潟県)といったコメントが寄せられています。1位は、「竹野内豊」さんでした!モデル活動を経て、1994年にドラマ『ボクの就職』(TBS系)で俳優デビューを果たします。『星の金貨』シリーズ(日本テレビ系)や社会現象を巻き起こした『ロングバケーション』『ビーチボーイズ』(ともにフジテレビ系)など、さまざまな話題作で存在感を示し、日本を代表する俳優として第一線で活動してきました。アンケート回答を見ると、「抜群の演技力を持っているから」(20代女性/兵庫県)や、「歳をとってからの方が良い役を貰えるようになったなぁと感じています。もっと注目されてほしい」(30代女性/東京都)、「昔からずっと変わらず若々しくてかっこいいから」(30代女性/岡山県)といったコメントが寄せられていました。※コメントは全て原文ママです