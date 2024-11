ジュンスがアラジンに大変身！韓国ミュージカル『アラジン』最新SHOT公開、11月22日上演開始

ジュンスらが出演する韓国のミュージカル『アラジン』初演のキャラクターコスチュームイメージが公開された。

韓国では来る11月22日から2025年6月22日にかけて、ソウル松坡区(ソンパグ)のシャルロッテシアターでミュージカル『アラジン』が上演される。

ソウルでの初演を終えた後、2025年7月からは釜山(プサン)広域市のドリームシアターで上演される予定だ。

今回公開されたキャラクターコスチュームイメージでは、作品の主要キャラであるアラジン、ジニー、ジャスミンをそれぞれ演じる俳優たちが衣装を身にまとい、作中から実際に飛び出してきたようなの姿を披露した。

ジュンス、ソ・ギョンス、パク・ガンヒョンはアグラバーを自由に駆け回るアラジン、チョン・ソンファ、チョン・ウォンヨン、カン・ホンソクはまるで目の前に現れたようなランプの魔人ジーニー、イ・ソンギョン、ミン・ギョンア、チェ・ジヘは堂々としながらも魅力あふれるジャスミンの姿で、ミュージカル本番を期待させるような雰囲気を醸している。

(写真=S&CO.)左からジュンス、ソ・ギョンス、パク・ガンヒョン

(写真=S&CO.)左からチョン・ソンファ、チョン・ウォンヨン、カン・ホンソク

(写真=S&CO.)左からイ・ソンギョン、ミン・ギョンア、チェ・ジヘ

ミュージカル『アラジン』は全世界4大陸で11のプロダクションによって上演され、約2000万人の観客を集め、世界的な成功を収めた代表作だ。

魔法のような舞台とともにダイナミックな振り付けと魅力的な衣装、そしてアラン・メンケンの名曲『Friend Like Me』『A Whole New World』との調和を披露し、アラジン、ジーニー、ジャスミンの美しい愛と真実の友情が込められたストーリーを鮮明に描く。

そんな『アラジン』の韓国初演では、アラジン役をキム・ジュンス、ソ・ギョンス、パク・ガンヒョン、ジーニー役をチョン・ソンファ、チョン・ウォンヨン、カン・ホンソク、ジャスミン役をイ・ソンギョン、ミン・ギョンア、チェ・ジヘが演じるほか、サルタン役をイ・サンジュン、ファン・マンイク、ジャファー役をユン・ソンヨン、イム・ビョル、イアーゴ役をチョン・ヨル、カシーム役をソ・マンソクが演じる。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。