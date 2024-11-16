¡Ö¥ï¥«¥á¤Á¤ã¤ó¤«¤è¡×°½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÃ»¤¹¤®¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê11·î11Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¿¥ß¥·¥¬¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥é¥Ô¥Ã¥º¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û°½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡É¥ê¥ó¥°°áÁõ
¡¡¡È°½÷¡É¤ÇàÄàÑ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤ëÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¡£¡È¸«¤»¥Ñ¥ó¡É¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Á¥é¥Á¥é¤È½¸ÃæÎÏ¤òºï¤°Çº»¦¥à¡¼¥Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃ»¤¹¤®¤Æ¥ï¥«¥á¤Á¤ã¤ó¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¡ÉÈÑÇº¥³¥á¥ó¥È¡É¤ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡WWE¡ÖRAW¡×¤Ç½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥Ù¥ì¥¢¡õ¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥«¡¼¥®¥ë¤Ë¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡õ¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹ÁÈ¤¬Ä©Àï¡£¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¥·¥ó¥°¥ë²¦¼Ô¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ÏÄ©È¯Åª¤Ê¥Á¥é¥ê¥º¥à°áÁõ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¥ê¥ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¡¡¸½½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥ê¥ô¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³Í¤Ã¤¿Åý°ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤ËË°¤Â¤é¤º¡¢²¿¤Ç¤âÍß¤·¤¬¤ëÍßË¾¤ò»ß¤á¤¤ì¤º3ËÜÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ³Í¤ê¤ò²èºö¡£¸µ²¦¼Ô»þÂå¤ÎÌÁÍ§¥é¥±¥ë¤È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤Î¥ê¥ô¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËàÄàÑ¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥ÈÉ÷¤Î¥ê¥ó¥°¥®¥¢¤«¤é¡¢¥Á¥é¥Á¥é¤È¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¡Ä¡£¡È¸«¤»¥Ñ¥ó¡É¤Ê¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤ËÅÐ¤Ã¤¿¥Ó¥¢¥ó¥«¤ÎÄ¹¤¤È±¤ò¹Ë°ú¤¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤Ã¤³È´¤¯¥À¡¼¥Æ¥£¤Ê¹¶·â¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²òÀâ¤ÎËÙ¹¾¥¬¥ó¥Ä¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òí´í°¤Ê¤¯¤ä¤ë¤Î¤¬¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¥¨¥°¤¤¥ê¥ô¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸åÈ¾¤Î¾ì³°ÍðÆ®¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ô¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¥¥Ã¥¯¤ò²ÚÎï¤ËÊü¤Ã¤Æ¾²¤Ë¥´¥í¥ê¡£¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È£÷¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥ÈÃ»¤¹¤®¤Æ¥ï¥«¥á¤Á¤ã¤ó¾õÂÖ¤ä¤ó¡×¡ÖÃ»¤¹¤®¤ë¤¢¤¶¤È¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤¬¥ä¥Ð¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥ô¤ÎºöÎ¬¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¡¢¥Ê¥ª¥ß¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¡¢»î¹ç¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÆþ¤êÍð¤ì¡¢º®Íð¤Î¤Ê¤«¥Ó¥¢¥ó¥«¤¬¥ê¥ô¤ËÉ¬»¦µ»¡ÖKOD¡×¤ò·è¤á¤Æ²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¤¬ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÂç³«µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¥ê¥ô¡£Ç»¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¥ô¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë