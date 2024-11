フードエッセイストの平野紗季子さんが手掛ける洋菓子ブランド「ノー・レーズン・サンドイッチ((NO)RAISIN SANDWICH)」と、「セサミストリート」がコラボしたPOP-UPショップの第2弾「(NO) RAISIN SANDWICH CHRISTMAS MARKET with COOKIE MONSTER and ELMO」が、Sony Park Mini(ソニーパークミニ)(東京都中央区)に2024年11月22日(金)〜12月1日(日)の10日間限定でオープン!

「ノー・レーズン・サンドイッチ」は、平野さんの「レーズンは嫌いだけれどレーズンサンドを食べてみたい」という願いから生まれた、“レーズンとそれ以外のサンド菓子”がコンセプトの大人気お菓子ブランド。今年4月にSony Park Miniで開催されたコラボPOP-UPショップ第1弾では、「クッキーをこよなく愛するクッキーモンスターのためにクッキーサンドを作りたい」という願いが実現し、「プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ」が誕生。連日多くの人々が訪れ、クッキーサンドもコラボグッズも完売という人気ぶりだった。そして第2弾は、さらにパワーアップ!クッキーモンスターの親友であるエルモも加わり、ホリデーシーズンにぴったりな楽しいラインナップとなっている。目玉商品は、もちろんクッキーサンド!今回は、おなじみの「プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ」に加え、エルモをイメージした赤い果実のサンドセット「プレミアムクッキーサンドイッチ with エルモ」が登場する。プレミアムクッキーサンドイッチ 各種●「ノー・レーズン・サンドイッチ/プレミアムクッキーサンドイッチ with エルモ」(3100円)※ピーナッツバター&ベリー×3個、フォレノワール ×3個●「ノー・レーズン・サンドイッチ /プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ」(3000円)※ピーナッツバター&ベリー×3個、バナナピーカンモカ ×3個●「ノー・レーズン・サンドイッチ/プレミアムクッキーサンドイッチ with エルモ サンド缶 2種」(3700円)●「ノー・レーズン・サンドイッチ /プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ サンド缶 2種」(3600円)また、「僕たちは散歩とごはんが大好きロンT」(8200円)や「いい夢見ろよなロンT」(8200円)、「すべてのクッキーを受け入れますかスウェット」(1万3200円)、「おやつ専用サコッシュ(バッヂ付)」(5830円)など、ネーミングからも遊び心が伝わってくるグッズもずらり。これらは、2024年11月24日(日)からのオンライン販売に先駆けて、POP-UPショップで先行販売される。数量限定なので、お目当ての商品はぜひ早めにゲットしよう。さらに、ヴィンテージトイショップ「RUSSET BURBANK」セレクトのセサミストリートアイテムも販売されるそうで、レアなグッズに出会えるかも。そして、うれしいサプライズ!Sony Park Miniに併設する西銀座駐車場コーヒーでは、クッキーサンドで使用しているクッキー生地をトッピングしたオリジナルドリンクも提供予定とのこと。クッキーサンドとドリンクのペアリングを楽しむのもよさそう。このPOP-UPショップは、通常は「(NO) RAISIN SANDWICH」の公式サイトでしか手に入らないクッキーサンドを実際に見て、触れて、そして味わえる貴重な機会。銀座散策の途中で、ぜひSony Park Miniに立ち寄ってみて。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2024 Sesame Workshop