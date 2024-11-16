¥ì¥¸¤Ç¡Ö¾®Á¬¤¬¤Ê¤¤¤«¤é°Â¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¡×ÃÍ°ú¤¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¿µÒ¤Ëº¤ÏÇ ¢ª ¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢µßÀ¤¼ç¤¬¡ª
¤ªÅ¹¤Î¿Í¤ËËµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¡¢½õ¤±¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÌÜ·â¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÌÂÏÇµÒ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤Þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ëµÒ
½õ¤±¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢Ãí°Õ¤·¤ÆµÕ¾å¤µ¤ì¤¿¤é¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃËÀµÒ¤Î¸ýÄ´¤Ï¶¯¤á¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡ÖÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§ÃæÃ« °«
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§²Öß·¤Ò¤«¤ë
¼çÉØ¥é¥¤¥¿ー¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¼¤òÀ¤¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ïltn¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£¼çÉØÌÜÀþ¤òÂç»ö¤Ë¡¢¥Þ¥ÞÀ¤Âå¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤È¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»×¤¤¤ò¥³¥é¥à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤Ë¤¹¤ë¡£