日本時間の2024年12月7日(土)16時59分以降、SteamやXboxなどで複数のセガのクラシックゲームが削除されます。購入済みのゲームは削除後もプレイできます。SEGA Classics FAQ - 知識ベースhttps://support.sega.com/hc/ja/articles/29776767664145-SEGA-Classics-FAQSega delisting over 60 classic games from virtual stores, including Jet Set Radio and Crazy Taxi | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/sega-delisting-over-60-classic-games-from-virtual-stores-including-jet-set-radio-and-crazy-taxiセガの発表によると、太平洋標準時(PST)の2024年11月6日23時59分、日本標準時の12月7日16時59分に、一部のゲームとバンドルがストア上から削除され、以後新規購入ができなくなるとのこと。すでに購入済みのコンテンツはライブラリに残り、ストア上から削除された後でもダウンロードしてプレイすることができます。Nintendo SwitchおよびPlayStation向けソフトでは、海外向けに販売されている「SEGA Mega Drive Classics」が削除されます。なお、Nintendo Switchのみ、Nintendo Switch Onlineで提供されている個々のタイトルは引き続きプレイできるそうです。削除されるゲームが最も多いプラットフォームはSteamで、削除されるタイトルは以下の62種類です。・Alex Kidd in the Enchanted Castle(アレックスキッド 天空魔城)・Alien Soldier(エイリアンソルジャー)・Alien Storm(エイリアンストーム)・Altered Beast(獣王記)・Beyond Oasis(ストーリー オブ トア 〜光を継ぐ者〜)・Bio-Hazard Battle(クライング 亜生命戦争)・Bonanza Bros(ボナンザブラザーズ)・Columns(コラムス)・Columns III(コラムス 対決!コラムスワールド)・Comix Zone(コミックスゾーン)・Crack Down(クラックダウン)・Crazy Taxi(クレイジータクシー)・Decap Attack(まじかるハットのぶっとびターボ!大冒険)・Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine(ドクターエッグマンのミーンビーンマシーン)・Dreamcast Collection Bundle・Dynamite Headdy(ダイナマイトヘッディー)・ESWAT: City Under Siege(サイバーポリス イースワット)・Ecco Jr.(エコーJr.)・Ecco the Dolphin(エコー・ザ・ドルフィン)・Ecco: The Tides of Time(エコー・ザ・ドルフィン2)・Eternal Champions(エターナルチャンピオンズ)・Fatal Labyrinth(死の迷宮)・Flicky(フリッキー)・Gain Ground(ゲイングランド)・Galaxy Force II(ギャラクシーフォースII)・Golden Axe(ゴールデンアックス)・Golden Axe II(ゴールデンアックスII)・Golden Axe III(ゴールデンアックスIII)・Gunstar Heroes(ガンスターヒーローズ)・Jet Set Radio(ジェットセットラジオ)・Kid Chameleon(カメレオン キッド)・Landstalker: The Treasures of King Nole(ランドストーカー 〜皇帝の財宝〜)・Light Crusader(ライトクルセイダー)・NiGHTS into Dreams・Phantasy Star II(ファンタシースター供ヾ圓蕕兇觧の終わりに)・Phantasy Star III: Generations of Doom(時の継承者 ファンタシースターIII)・Phantasy Star IV: The End of the Millennium(ファンタシースター 〜千年紀の終りに〜)・Ristar(リスター・ザ・シューティングスター)・SEGA Bass Fishing(ゲットバス)・SEGA Mega Drive and Genesis Classic Bundle・Shadow Dancer(シャドー・ダンサー ザ・シークレット・オブ・シノビ)・Shining Force(シャイニング・フォース 神々の遺産)・Shining Force II(シャイニング・フォースII 古えの封印)・Shining in the Darkness(シャイニング&ザ・ダクネス)・Shinobi III: Return of the Ninja Master(ザ・スーパー忍II)・Sonic 3D Blast(ソニック3Dブラスト)・Sonic Spinball(ソニック・スピンボール)・Space Channel 5: Part 2(スペースチャンネル5 パート2)・Space Harrier II(スペースハリアーII)・Streets of Rage(ベア・ナックル 怒りの鉄拳)・Streets of Rage 2(ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌)・Streets of Rage 3(ベア・ナックルIII)・Super Thunder Blade(スーパーサンダーブレード)・Sword of Vermilion(ヴァーミリオン)・The Revenge of Shinobi(ザ・スーパー忍)・ToeJam & Earl(トージャム&アール)・ToeJam & Earl in Panic on Funkotron(トージャム&アール イン パニック・オン・ファンコトロン)・VectorMan(ベクターマン)・VectorMan 2(ベクターマン2)・Virtua Fighter 2(バーチャファイター2)・Wonder Boy III: Monster Lair(ワンダーボーイIII モンスター・レアー)・Wonder Boy in Monster World(ワンダーボーイV モンスターワールドIII)Steamで削除予定のゲームのページを開くと、「お知らせ」として削除が告知されています。お知らせの中で、セガは「セガファンの皆様、こんにちは!2024年12月6日をもって、SEGA Mega DriveとGenesis Classics&Dreamcast Classicsの新規購入にお別れを告げることになりました。これらの素晴らしいバンドルと一部の個別ゲームは、12月6日にSteamで廃止となります」と述べました。