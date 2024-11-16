2Ç¯¤Ö¤êÆÈÏª¼óÇ¾²ñÃÌ³«ºÅ ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö¸ò¾ÄºÆ³«¤ËÁ°¸þ¤¤À¡×¡¡¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡ÈËÌÄ«Á¯Ê¼¤ÎÅêÆþ¡É¤Ë·üÇ°¼¨¤¹
¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï15Æü¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤Î·³Å±Âà¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ÏÌó1»þ´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤ò½ª·ë¤µ¤»·³¤òÅ±Âà¤µ¤»¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÄ«Á¯Ê¼¤ÎÅêÆþ¤¬ÀïÆ®¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¸ò¾ÄºÆ³«¤ËÁ°¸þ¤¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÊýÅª¤ËÀêÎÎ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê4½£¤Î¥í¥·¥¢¤Ø¤Î¡Öµ¢Â°ÊÑ¹¹¡×¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£