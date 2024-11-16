Ž¢ç¯æù¤¬¤óÍ¾Ì¿1Ç¯Àë¹ðŽ£¤«¤é³«¤Ä¾¤ê¤¬¤ó¶¦Â¸µ
ÉÂ¼¼¤ÎÁë¤«¤é¤Î¤¾¤¯·Ê¿§¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2024Ç¯½Õ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³ÅÄÌ¡Ê64¡Ë¤µ¤ó¤Ëç¯æù¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¡¢ÇÙ¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤·¤¿¡£°å»Õ¤¬¸ì¤ëÉÂ¾õÀâÌÀ¤òÃ¸¡¹¤È¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤¬¤ó¤È¤Î¶¦Â¸¤ÎÆ»¤òÁªÂò¤·¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ10·î¤Ëç¯æù¤ÎÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢ºÜ¡Êº£²ó¤¬½é²ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤òµ¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤À¤Ã¤¿¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
2024Ç¯½Õ¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£1·î¤Î²ñ¹ç¤òµ¡¤Ë¡¢¼ò¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤ò¥°¥é¥¹1ÇÕ°û¤ó¤À¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤ê¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¼ò¤â¥À¥á¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤â¥À¥á¡¢Çß¼ò¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£Ï¢Æü¡¢ÌëÃæ¤Þ¤Ç°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Í¼´©»æ¤Îµ¼Ô»þÂå¤¬±³¤Î¤è¤¦¤À¡£
2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢ÉÑÇ¢¤¬½±¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï3»þ´Ö¤Ë1²ó¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2»þ´Ö¤Ë1²ó¡¢1»þ´Ö¤Ë1²ó¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¿¼¹ï²½¡£»þÀÞ¡¢·ìÇ¢¤¬º®¤¸¤ë¡£
¤â¤Ï¤äÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢3·î¤ËÆþ¤êµï½»ÃÏ°è¤ÎÈçÇ¢´ïÀìÌç¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¡ÖÁ°Î©Á£ÈîÂç¤«¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿¡£
Ìä¿Ç¤«¤é²¼È¾¿È¤Î¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ë¿Ê¤ß¡¢¡Ö¸å¤Ç·ì±Õ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤ÎÀ¼¤Ë¤â¡ÖÁ°Î©Á£¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆºÆ¤Ó¿Ç»¡¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç°å»Õ¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Öç¯æù¤ËÂç¤¤ÊÊªÂÎ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ðáç¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ì±Õ¸¡ºº¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯ÂçÉÂ±¡¤Ç¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÁ°Î©Á£ÈîÂç¡×¤Ê¤ó¤Æ´Å¤¤¸¸ÁÛ¤Ï¤¿¤Á¤É¤³¤í¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£°å»Õ¤Ï3¤Ä¤ÎÉÂ±¡¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¡£¼«Âð¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤Âç³ØÉÂ±¡¤òÁª¤ó¤À¡£°å»Õ¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£
µ¢Âð¸å¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿Æ¬¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Çç¯æù¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°å»Õ¤Ï¡Ö¿»½á¤·¤Æ¤¤¤ë¡Êç¯æù¤ÎÊÉ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¿¼¤¯µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢¿¼Ã£ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÚÁØÈó¿»½áÀ¤¬¤ó¤È¶ÚÁØ¿»½áÀ¤¬¤ó¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡Ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¥¨¥³¡¼¤Ç¸«¤¿¸Â¤ê¼ðáç¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³Ð¸ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯Âç³ØÉÂ±¡¤ËÏ¢Íí¤·¡¢3·î13Æü¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¿Ç»¡¤ÎÎ®¤ì¤¬¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¾Ò²ð¾õ¥Á¥§¥Ã¥¯¢ªÌä¿Ç¢ªÆâ»ë¶À¤Ë¤è¤ëç¯æù¿ÇÃÇ¢ªºÎ·ì¢ªCT»£±Æ¢ª¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ¢ª¿´ÅÅ¿Þ»£±Æ¢ªÍ¢·ì¡Ê¿ÇÃÇ¸å¡Ë
°å»Õ¤Î¿ÇÃÇÆâÍÆ¤Ï¡©
¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤Î¿Ç»¡¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ã´Åö°å»Õ¤Ï¡¢¿Ç»¡¼¼¤Ç¤³¤Á¤é¤Î´é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¿ÇÃÇÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿Ê¹ÔÀ¤Îç¯æù¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£ç¯æùÆâ¤ÎÂçÈ¾¤ò¼ðáç¤¬Ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÙ¤È¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÅ¾°Ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢º¸±¦¤Î¿ÕÂ¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿å¿Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ç¯æùÆâ¤ÎÇ¢´É¤Î½Ð¸ý¤¬¼ðáç¤Ç¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¢¤¬¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¤¿ÕÂ¡¤ËµÕÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ç¢¤¬¿ÕÂ¡¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Â¿ÎÌ¤Î·ìÇ¢¤Î¤¿¤á½ÅÅÙ¤ÎÉÏ·ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Î©¤ÁâÁ¤ß¤äÂ©ÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°å»Õ¤ÎÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿ÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°å»Õ¤¬Â³¤±¤¿¡£
¡Öº£¤Î»öÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢¿ÕÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤·¤Æ1¥«·î¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏµÞ¤¤¤Ç¿Õµ¡Ç½²óÉü¤ÎÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡£¤¬¤ó¤Ç»à¤ÌÁ°¤Ë¿ÕÉÔÁ´¤Ç»à¤ó¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÕáñÂ¤Àß½Ñ¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÇØÃæ¤«¤é¿ÕÂ¡¤Ë¸þ¤±¤Æ·ê¤ò¤¢¤±¡¢¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤òÎ±ÃÖ¤·¤ÆÇ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¡£¼ê½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èæ³ÓÅªÃ»»þ´Ö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤Î±¿Ì¿¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç°å»Õ¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÍ½¸å¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£À¸Â¸´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ°å»Õ¤¬Àë¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤«¤ó¤Ð¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¿Õµ¡Ç½²óÉü¸å¤Ë¹Ô¤¦¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç¡Ë¤è¤Û¤É¹³¤¬¤óºÞ¤¬¸ú¤±¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¤Í¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¤ï¤«¤ë»ö¼Â¤òÃ¸¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Êñ¤ß±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í¾·×¤ÊÆ±¾ð¤â¤¤¤¿¤ï¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤ò»ö¼Â¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë°å»Õ¤Î»ÑÀª¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£¤³¤Î°å»Õ¤Ê¤éÇ¤¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡Ö¿Ê¹ÔÀç¯æù¤¬¤ó¡×¡ÖÇÙ¤È¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÅ¾°Ü¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡×¡ÖÍ¾Ì¿1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£µÊÃãÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ò¤á¤°¤é¤¹¡£
°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¿çí¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¼Â¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¤¢¤é¤¬¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£65Ç¯¶á¤¯À¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤¿»Å»ö¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤â¸µµ¤¤À¤·¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¬¤ó¤È¶¦Â¸¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Í¾Ì¿¤òÊ¹¤¤¤¿²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
µ¢Âð¸å¡¢ÍÆÂÖ¤ò°Æ¤¸¤ë²ÈÂ²¡ÊºÊ¤ÈÌ¼¡Ë¤Ë¡¢¸ýÆ¬¤Ç¡Ö¿Ê¹ÔÀç¯æù¤¬¤ó¡×¤È¤Î¿ÇÃÇÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥á¥â¤òºîÀ®¤·¤ÆÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Çº£Æü1Æü¤ÎÎ®¤ì¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇÆâÍÆ¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯µºÜ¤·¤Æ2¿Í¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆºÊ¤¬¡Ö»ä¤¬ËèÆüÇÒ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢Ì¼¤Ï¡Ö¾É¾õ¤¬¤ï¤«¤Ã¤ÆÂÐ½èË¡¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
Æþ±¡»þ¤Ë¤Ï2¿Í¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ°å»Õ¤«¤é¾ÜºÙ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤¢¡¢¤¬¤ó¤È¤Î¶¦Â¸À¸³è¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤¾¡£
ç¯æù¤¬¤ó¤È¤Ï
ç¯æù¤¬¤ó¤Ï¡¢ç¯æù¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢9³ä°Ê¾å¤Ïç¯æùÆâÉô¤òÊ¤¤¦Ç¢Ï©¾åÈé¤Ë¤Ç¤¤ëÇ¢Ï©¾åÈé¤¬¤ó¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤ÏÙ¨Ê¿¾åÈé¤¬¤ó¡¢Á£¤¬¤ó¡¢¾®ºÙË¦¤¬¤ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£
ç¯æù¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç2Ëü3185¿Í¡Ê2020Ç¯¡Ë¡£ÃËÀ1Ëü7424¿Í¡¢½÷À5761¿Í¤ÇÃËÀ´µ¼Ô¤¬Ìó3ÇÜ¤À¡£»àË´¿ô¤Ï9598¿Í¡ÊÃËÀ6388¿Í¡¢½÷À3210¿Í¡Ë¡£
À¸Â¸Î¨¡Ê¥Í¥Ã¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡á¤¬¤ó¤Î¤ß¤¬»à°ø¤È¤Ê¤ë¾õ¶·¤ò²¾Äê¤·¤Æ·×»»=2014-2015Ç¯¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¡Ëç¯æù¤¬¤óÁ´ÂÎ62.6¡ó¡¢¸´ü¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡Ë18.3¡ó¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥È»²¾È¡Ë
¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡©
ç¯æù¤¬¤ó¸´ü¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¡ÊÇÙ¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë
¡ÌôÊªÎÅË¡¡Ê¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡Ë
2¼ïÎà¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤òÅÀÅ©¤ÇÅêÍ¿¤·¤Æ¹Ô¤¦¼£ÎÅË¡¤Ï¥²¥à¥·¥¿¥Ó¥ó¡¦¥·¥¹¥×¥é¥Á¥ó¡ÊGC¡ËÎÅË¡¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¤³¤Î2¼ïÎà¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌó50¡ó¤Ë¤¬¤ó¤Î½Ì¾®¤¬¸«¤é¤ì¡¢Ìó10¡ó¤Ï¾Ã¼º¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¸ú²Ì¤Î»ýÂ³´ü´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç10¥«·îÄøÅÙ¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÀ¸Â¸´ü´Ö¤Ï14¥«·î¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê»Í¹ñ¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥È»²¾È¡Ë¡£
¢ÌôÊªÎÅË¡¡ÊÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²Ìô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î°Ý»ýÎÅË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¤Ç¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡¢ºÆÈ¯¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼¡¤ÎÎÅË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²Ìô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÌÈ±Ö¤¬¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ò¹¶·â¤¹¤ëÎÏ¤òÊÝ¤Ä¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤òËÉ¤°¡ËÌô¤À¡£
¤«¤é¤À¤ò°ÛÊª¤«¤é¼é¤ëµ¡¹½¤Î»ÊÎáÅã¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëºÙË¦½¸ÃÄ¤ÎTºÙË¦¡ÊÇò·ìµå¤Î¤¦¤Á¥ê¥ó¥Ñµå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÙË¦¤Î°ì¼ï¡Ë¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ä¤¬¤óºÙË¦¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¡¢ÌÈ±Ö¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¡£TºÙË¦¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢TºÙË¦¤Ï¤¬¤óºÙË¦¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ò¤È¤³¤íÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥×¥¸¡¼¥Ü¤â¤³¤ÎÁË³²Ìô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
£ÌôÊªÎÅË¡¡Ê¹³ÂÎÌôÊªÊ£¹çÂÎ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥É¥»¥Ö¡Ê¥¨¥ó¥Û¥ë¥Ä¥Þ¥Ö ¤Ù¥É¥Á¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦Ìô¤òÅÀÅ©¤ÇÅêÍ¿¤¹¤ë¼£ÎÅË¡¤¬¤¢¤ë¡£¡¢¤Ç¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉ¸½àÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯9·î¤Ë¥Ñ¥É¥»¥Ö¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥É¥»¥Ö¤ÎÆ¯¤¤Ï¤³¤¦¤À¡£¥Ñ¥É¥»¥Ö¤Î¹³ÂÎÉôÊ¬¤¬¡¢Ç¢Ï©¾åÈé¤¬¤óºÙË¦¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥Í¥¯¥Á¥ó-4¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È·ë¹ç¡£¥Ñ¥É¥»¥Ö¤¬¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÎÆâÉô¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ÌôÊª¤¬ÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë¡£ÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿ÌôÊª¤¬¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÎÁý¿£¤òË¸¤²¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤ë¡¼¡¼¡£
¹ñºÝ¶¦Æ±Âè·Áê»î¸³¡ÊEV-301»î¸³¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²½³ØÎÅË¡·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁ´À¸Â¸´ü´Ö¡ÊOS¡Ë¡¢ÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö¡ÊPFS¡Ë¤ÇÍ¥°Ì¤Ê±äÄ¹¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
½¾Íè¤Î²½³ØÎÅË¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÍ¥°Ì
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
OS¡§¥Ñ¥É¥»¥Ö¡Ê12.9¥«·î¡Ë¡¿½¾Íè¤Î²½³ØÎÅË¡¡Ê9.0¥«·î¡Ë
PFS¡§¥Ñ¥É¥»¥Ö¡Ê5.6¥«·î¡Ë¡¿½¾Íè¤Î²½³ØÎÅË¡¡Ê3.7¥«·î¡Ë
Á´ÁÕ¸úÎ¨¡Ê¼£ÎÅ¸å¤Ë¼ðáç¤¬½Ì¾®¤Þ¤¿¤Ï¾Ã¼º¤·¤¿³ä¹ç¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥»¥Ö·²40.6¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢½¾Íè¤Î²½³ØÎÅË¡¤Ï17.9¡ó¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¥É¥»¥Ö·²¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯9·î24Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤È¥Ñ¥É¥»¥Ö¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥»¥Ö¤È¹³PD-1¹³ÂÎ¥¥¤¥È¥ë¡¼¥À¤ÎÊ»ÍÑÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¬¼£ÀÚ½üÉÔÇ½¤ÊÇ¢Ï©¾åÈé¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¼¡¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¡¢Å¬±þÄÉ²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥»¥Ö¤È¥¥¤¥È¥ë¡¼¥À¤ÎÊ»ÍÑÎÅË¡·²¤ÎÍ¸úÀ¤È°ÂÁ´À¤ò¡¢Çò¶âÀ½ºÞ¤ò´Þ¤à²½³ØÎÅË¡·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿Âè·ÁêEV-302»î¸³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸´ü¤Î´µ¼Ô¤Ç¤âÂ¿ºÌ¤Ê¼£ÎÅË¡¤ÎÁªÂò¤¬²ÄÇ½
Á´À¸Â¸´ü´Ö¡ÊOS¡Ë¡¢ÌµÁý°À¸Â¸´ü´Ö¡ÊPFS¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
OS¡§Ê»ÍÑÎÅË¡·²¡Ê31.5¥«·î¡Ë¡¿²½³ØÎÅË¡·²¡Ê16.1¥«·î¡Ë
PFS¡§Ê»ÍÑÎÅË¡·²¡Ê12.5¥«·î¡Ë¡¿²½³ØÎÅË¡·²¡Ê6.3¥«·î¡Ë¡¡
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸´ü¤Î´µ¼Ô¤Ç¤âÂ¿ºÌ¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÁÕ¸úÎ¨¤äÀ¸Â¸´ü´Ö¤â½¾Íè¤Î²½³ØÎÅË¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¸´ü¤Î´µ¼Ô¤ÎÁ°ÅÓ¤¬¸±¤·¤¤¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï18.3¡ó¤È2³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£ÌôÊªÎÅË¡¤¬¸ú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÍ¾Ì¿¤ò±ä¤Ð¤»¤ë¤«¡£¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î´µ¼Ô¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸·½Í¤Ê¤ë»ö¼Â¡¢±¿Ì¿¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼¡²ó¤Ï¡¢¿Õµ¡Ç½²óÉü¤Î¼ê½Ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¨¡¡Á£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤ÎºÝ¤Ï°å»Õ¤È¤è¤¯ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»³ÅÄ Ì ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë