¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Ï¥Á¥ï¥ì¤ä¤¦¤µ¤®¤¿¤Á¤Î´é¤â¤«¤ï¤¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥Ê¥¬¥Î¤Ë¤è¤ëXÈ¯Ì¡²è¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¾®·¿¸¤¡õÇÍÑ¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤¬¡¢11·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢¡Ö¾ÑÈþÆ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥Á¥ï¥ì¤ä¤¦¤µ¤®¤â¡ª¡¡¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìÍ÷
¢£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¼ê¿¨¤ê
¡¡º£²ó¾ÑÈþÆ²¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡×¤È¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ÁíÊÁ¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡×¤ÎÁ´6¼ïÎà¡£
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î´é¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤Ç¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¡¢¥â¥â¥ó¥¬¤Î4¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ÁíÊÁ¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÀö¤¤¤ÇÀöÂõ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥Á¥ï¥ì¤ä¤¦¤µ¤®¤â¡ª¡¡¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìÍ÷
¢£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¼ê¿¨¤ê
¡¡º£²ó¾ÑÈþÆ²¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡×¤È¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ÁíÊÁ¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡×¤ÎÁ´6¼ïÎà¡£
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î´é¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤Ç¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¡¢¥â¥â¥ó¥¬¤Î4¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ÁíÊÁ¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÀö¤¤¤ÇÀöÂõ¤¬¤Ç¤¤ë¡£