¸µ¡¦ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤ªåºÎï¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ä»öÌ³½êÆÈÎ©¡õËÜÌ¾¡ÖµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¡×¤Ë²þÌ¾
¡¡ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¡¦µÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤¬£±£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£·Ç¯½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·ÝÌ¾¤Î¡ÖºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¡×¤«¤éËÜÌ¾¤Î¡ÖµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤Ç¤¹¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡ÖÂô»³¡Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ë¤Î²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿µÜÆâ¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÆâ¤Ï¡¢£°£·Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÍâÇ¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡££²£³Ç¯£¹·î¤Ë¤ÏÌó£±Ç¯È¾¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò¼Â¤é¤»¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ëº§¸å¤â½÷Í¥¶È¤Ø¤Î°ÕÍß¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£