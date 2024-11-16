À¤³¦¤Ë¡È¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡É¿Íµ¤´ë¶È¡¡¥á¥¥·¥³¤Ç¤âÈ¯¸«¡Ä¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÇÂ¸ºß´¶¡Öµ±¤¤¤Æ¤ë¡×
¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ï¥é¥°¥¶¥¹¡¢NIPPON EXPRESS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼
¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥°¥ë¡¼¥×A¤ÎºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ë11-0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬Í½Áª4¾¡1ÇÔ¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡¢¥á¥¥·¥³¤ò12-2¤Ç²¼¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤¬3¾¡2ÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂÐ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ê¤Î¤Ë¹¹ð¤¬¥À¥¤¥½¡¼¡×¤È¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ï¥é¥°¥¶¥¹¡¢NIPPON EXPRESS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¶¨»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖDAISO¡×¤ÎÂçÁÏ»º¶È¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î±¦Âµ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖDAISO¡×¤ÎÇòÊ¸»ú¤Î´ë¶È¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¥³¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤«¤é¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢DAIAO¤Î¡ÈÂ¸ºß´¶¡É¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥¥·¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×A¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢³Æ¹ñÁª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë´ë¶È¥í¥´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿»î¹çÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¤Î¹¹ðÏÈ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Âç²ñ¤Ç¡ÈÌöÆ°¡É¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡ÖDAISO¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥á¥¥·¥³¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¥À¥¤¥½¡¼¤ä²Ö²¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤â¥À¥¤¥½¡¼¤¬¡ª¡×¡Ö¥á¥¥·¥³¤Îµå¾ì¤Ç¥À¥¤¥½¡¼¤Î²Î¤¬Î®¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¸¤ï¤¸¤ï¤¯¤ë¡×¡ÖDAISOÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë