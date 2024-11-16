µÜÅçÌ¤Æà»á¡¢¼ÀÁö¥¨¥ó¥¿¥á¤ª»Å»ö¾®Àâ¡Øº§³è¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÏÈ¯¸«¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¤Ç·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡2023Ç¯¤Î½éÃø½ñ¤Ë¤·¤ÆËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡¢µÚ¤Óº£Ç¯1·î´©¹Ô¤ÎÂ³ÊÔ¡ØÀ®À¥¤Ï¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤¤¤¯¡Ù°ÊÍè¤Î¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¿·ºî¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÜÅçÌ¤ÆàÃø¡Øº§³è¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î2023Ç¯10·î10Æü»þÅÀ¤ÇËþ40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¼«¾Î¡Ò¤³¤¿¤Äµ»öÎÌ»º¥é¥¤¥¿¡¼¡Ó¤Î¡ÒÃöÌ¾Àî·ò¿Í¡Ó¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î²¼½É¤Ëº£¤â½»¤ß¡¢Âç²È¤Î¡ÒÅÄÃæ¹¨¡Ó¤äÍ§¿Í¤È»þ¡¹²ñ¤¦°Ê³°¤ÏÃ¯¤È´Ø¤ï¤ë¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ºßÂð¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÈà¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÃÏ¸µÉÍ¾¾¤Îº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Î¡Ò¹âÌîË¡Ó¼ÒÄ¹¤ä»Ê²ñ¼Ô¤Î¡Ò¶À¸¶Æà½ï»Ò¡Ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì·¿¤Î¤ª»Å»ö¾®Àâ¤À¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÈà¤¬º§³è¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡£Á´6ÏÃ¤Î¾ÏÂê¤¬¡Öº§³è½é¿´¼Ô¡×¤«¤é¡ÖËµ´Ñ¼Ô¡×¡ÖÎ¹¹Ô¼Ô¡×¡ÖÃµµá¼Ô¡×¡Ö±¿±Ä¼Ô¡×¡Ö¼çºÅ¼Ô¡×¤È¿Ê¤à¤´¤È¤Ë·ò¿Í¼«¿È¤äÈà¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÊÑ²½¤ÈÁªÂò¤ò½ä¤ëÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º2ºî¤Ç95ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÆâ¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦À®À¥¤¢¤«¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ê¡¢À»ÃÏ½äÎé¤ËË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿À®À¥¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¤ËÜºî¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼µÜÅçºîÉÊ¤Ï¤³¤¦¤âÆÉ¤ß¿Ê¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤³¤Ï°Õ¼±Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÀ®À¥¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤»¤ë¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤ËÀ¾ÉðÂçÄÅÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ßÃæ¡¢ËèÆü¤½¤³¤ËÄÌ¤¦Ãæ³ØÀ¸¤¬¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç½ñ¤»Ï¤á¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Í×¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥×¥í¥Ã¥È¤âºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤âÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤¬ÀÎ¡¢º§³è¤Î»Ê²ñ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎÂêºà¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤êº§³è¤Î±¿±ÄÂ¦¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ÏÀè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¼ï¤ò¤É¤¦ËÄ¤é¤Þ¤»¡¢¤É¤³¤ÇÀþ¤ò°ú¤¯¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï°Õ³°¤È²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄ«¡¢·ò¿Í¤Ï¡Ò¤è¤¦¡¢¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!¡Ó¤È¡¢ÃÝä¶¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÅÄÃæ¹¨¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£5Ç¯Á°¤ËºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿80ÂåÆÈ¿È¤ÎÅÄÃæ¤Ï¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎHPµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¡¢¡Ò¤ªÃë¤ª¤´¤ë¤·¡Ó¤Î°ì¸À¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º§³è²ñ¼Ò¡Ò¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÉÍ¾¾¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¼«ÂÎ¡¢·ò¿Í¤Ë¤ÏÆæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤«¤éHP¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡Òµ¿Ìä¤ÎÀô¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡Ó¡£¤½¤Î²èÌÌ¤Ï¡Ò¤³¤ì¡¢°¤Éô´²¤Î¥¢¥ì¤¸¤ã¤ó¡Ó¤ÈÅÄÃæ¤¬¸À¤¦¤Û¤É¸Å¤¯¡¢¤·¤«¤â¤½¤³¤Ë¤Ïº£Ìë¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¹ðÃÎ¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤º¡Ò¥Þ¥¸¤«¡Ó¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ö°¤Éô´²¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È¤¤¤¦´·ÍÑ¶ç¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤ËÍ¯¤¤ª¤³¤ë´¶¾ð¤Ï¤½¤¦¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ´¤Ù¤ë¿Í¤ÏÄ´¤Ù¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤â¤«¤¯°ìÅÙ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿·ò¿Í¤Ï¡¢¿Í¤ÎÁêÀ¤ò¡ÒÆ÷¤¤¡Ó¤ÇÓÌ¤®Ê¬¤±¡¢¶Ã°Û¤ÎÀ®º§Î¨¤ò¸Ø¤ëº§³è¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¤È¤·¤ÆSNS¤Ç¤â±½¤Î40ºÐ¡¢¶À¸¶¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â½ñ¤±¤ë
¡Ö¼èºà¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÄÌ¤êÄ´¤Ù¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´ðËÜ¤ÏÁ´¤Æ»ä¤ÎÁÛÁü¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Îº§³è¶È³¦¤Ç¡¢²¾¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£À®À¥¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¸½¼Â¤ÎÂçÄÅ¤È¤ÏºÙÉô¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À®À¥¤¬½»¤àÂçÄÅ¤È»ä¤Î½»¤àÂçÄÅ¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÎÉÍ¾¾¤â¼Â¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Æ±¤¸ÀÅ²¬¤Ç¤âÉÙ»Î»Ô½Ð¿È¤Î»ä¤¬¡¢µ¬ÌÏÅª¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤Ã¤¿ÉÍ¾¾¤ò¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ½ñ¤¡¢¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¶À¸¶¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤«±¬¤¬¼Â¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉÍ¾¾¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÃÏÌ¾¤Ï¤½¤ÎÊý¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤êÆÀ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂçÄÅ¤äÉÍ¾¾¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£»ä¤ÏÂç¤ÎÎ¹·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â½ñ¤±¤ë¼«¿®¤Ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤¢¤ë»þ¤ÏÎ×»þ·¸°÷¤È¤·¤ÆÈüÇÊ¸Ð¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¡¢¤«¤È»×¤¨¤Ð¼«¤é¸þ³Ø¤Î¤¿¤á¤Ëº§³è¥¢¥×¥ê¤ò»î¤·¤Æ·âÄÀ¤·¤¿¤ê¡¢¡ÒÊÙ¶¯²ñ¡Óº¾µ½¤ËÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£²¡¤·¤Ï¼å¤¤¤¬º¬¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·ò¿Í¤ÎÊ³Æ®¤ÏËÜ¿Í¤¬ËÜµ¤¤À¤±¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¶À¸¶¤È¤Î´Ø·¸¤â´Þ¤á¤Æ¤Ä¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¤¢¤¨¤Æ½ñ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤âµÜÅçÎ®¤À¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤êÎ¥¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢1¤Ä¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡¢¾®Àâ¤Ë¤Ï¡£½ñ¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¤½¤ÎÊ¬´ô¤«¤éÀè¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¼ÂºÝ¤Îº§³è¤ò¼èºà¤·¤Æ¥É¥í¥É¥í¤·¤¿ÏÃ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È¤Ï»×¤¦¡£¤Ç¤âÌ¤º§¤È¤«´ûº§¤È¤«»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤½Ð¤·¤¿¤éÂÐÎ©¤òÀú¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¤ä¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÏÈ¯¸«¤Ç¡¢·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤«¤±¤¿¾®Àâ¤ò30Âå¤ÇºÆ¤Ó½ñ¤»Ï¤á¡¢°ìÌö¿Íµ¤ºî²È¤Ë¡£¡Ö¤Ç¤â½ñ¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë»þ¤âÀµÄ¾¤¢¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤Æ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦Èà½÷¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¤Î°µÅÝÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁ°¤Ë¡¢»äÃ£¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¶È¤ÈÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÂ¾¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
µÜÅçÌ¤Æà¡Ê¤ß¤ä¤¸¤Þ¡¦¤ß¤Ê¡Ë¡¿1983Ç¯ÉÙ»Î»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£·ëº§¸å¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Ë°Ü¤ê½»¤à¡£2017Ç¯¤Ë¾®Àâ¤Î¼¹É®¤òºÆ³«¤·¡¢2018Ç¯¡ÖÆó°Ì¤Î·¯¡×¤ÇÂè196²ó¥³¥Ð¥ë¥ÈÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¡£2021Ç¯¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦À¾ÉðÂçÄÅÅ¹¡×¤ÇÂè20²ó½÷¤Ë¤è¤ë½÷¤Î¤¿¤á¤ÎR-18Ê¸³Ø¾ÞÂç¾Þ¡¢ÆÉ¼Ô¾Þ¡¢Í§¶á¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2023Ç¯¤ËÆ±ºî¤ò´Þ¤à¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âè39²óÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¤ä2024Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤Ê¤É·×16´§¤Ëµ±¤¡¢Â³ÊÔ¤ÈÊ»¤»¤Æ95ËüÉô¤òÆÍÇË¡£Ç¯Æâ¤ËÂè3ÃÆ¤â´©¹ÔÍ½Äê¡£158cm¡¢A·¿¡£
¹½À®¡¿¶¶ËÜµª»Ò
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯11·î22Æü¹æ