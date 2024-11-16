¥Þ¥ê¡¼¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤Î¼ºµÓ¤òÁá¤á¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡© 7.4²¯±ß¤ÇÍî»¥ ¥¹¥¤¥¹
¡¡18À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹²¦ÈÞ¡¢¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤Î¼ºµÓ¤òÁá¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¡¢11·î13Æü¤Ë¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û7.4²¯¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¡¡¶¥Çä²ñ¼Ò¡¦¥µ¥¶¥Ó¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢300¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢1785Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö¼ó¾þ¤ê»ö·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëµ®Â²¤¬²¦ÈÞ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥¿¥À¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç²¦ÈÞ¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¦ÈÞ¤ÎìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ë¤è¤ë²¦À¯Å¾Ê¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¸å¤Ë°Ç»Ô¾ì¤Ç¥Ð¥éÇä¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÇ¯Âå¤ÈÉÊ¼Á¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀìÌç²È¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬½ÐÉÊ¤·¡¢Èó¸ø³«¤Î½÷À¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬426Ëü¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½7²¯4800Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë