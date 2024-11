国民的長寿アニメ「サザエさん」(フジ・カンテレ系、毎週日曜・午後6時30分)が保持するギネス世界記録「最も長く放映されているテレビアニメ番組」(Longest running animated TV series)がこのほど、ギネスワールドレコーズ社から同記録を更新したことを認定された。



【写真】ギネス世界記録を認定された加藤みどり、サザエさん

1969年10月5日に放送を開始した「サザエさん」は、今年10月にアニメ番組として前人未到の放送55周年を迎えた。ギネスワールドレコーズ社は、今年10月6日の放送をもって、アニメ「サザエさん」が保持しているギネス世界記録更新を認定。また、初回放送からフグ田サザエ役を演じてきた声優の加藤みどりが、自身の保持する「同一のテレビアニメ番組のキャラクターを最も長く演じてきた声優(女性)」(Longest career as a voice actor for the same character of an animated TV series (female))のギネス世界記録を更新したことも認定された。



15日に「サザエさん」ゆかりの地である世田谷区桜新町の長谷川町子美術館で、二つのギネス世界記録の認定式が行われ、ギネスワールドレコーズジャパン代表・石川佳織氏から「サザエさん」と加藤に認定証が授与された。なお、アニメ「サザエさん」と加藤のギネス世界記録が認定されるのは、放送50周年を迎えた19年以来となる。



この偉業を記念して、フジテレビでは11月25日から12月1日の1週間を「祝・放送55周年 秋のサザエさんウィーク」と銘打ち、さまざまなスペシャルコンテンツを放送することを決定。25日から29日の午後6時50分~午後7時の10分枠では、55年の歴史から厳選したエピソードを「秋の傑作選」として毎日放送。今年のゴールデンウィークに実施して好評を博した「ゴールデンサザエさんウィーク傑作選」企画の第2弾となる。秋から初冬の時期にちなんだ季節感あふれるエピソードが選ばれた。



26日の火曜日には午後7時から「国民的アニメの祭典 サザエさん55周年SP」を放送。MCに川島明と女優・内田有紀を迎え、豪華ゲストと共に、キャラクターたちの爆笑エピソードをたっぷりと届けられる。12月1日には「サザエさん」放送55周年記念1時間スペシャルも放送される。



加藤みどり「50周年で一度受賞させていただいてから5年後の55周年でもう一度いただくことになりました。この5年間はあっという間でしたが、アニメ1本1本に携わる人間も多くおりますし、より重みのある賞として大切にさせていただきます。ここまで来られたのは制作の皆様のおかげもありますが、1番は普段から見てくださる視聴者の皆様のおかげです。これからも、ぜひお孫さんの代までも、ご覧ただけるとうれしいです!」



◆現在の各キャラクターの声優陣



サザエ:加藤みどり



カツオ:冨永みーな



ワカメ:津村まこと



タラオ:愛河里花子



フネ:寺内よりえ



マスオ:田中秀幸



波平:茶風林



