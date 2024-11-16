FBIÄ¹´±¤Ë²òÂÎÏÀ¼Ô¸¡Æ¤¡¡¸µ¹ñËÉ´´Éô¥Ñ¥Æ¥ë»á¡¢ÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆCNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï15Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡ËÄ¹´±¤Ë¸µ¹ñËÉÁí¾Ê´´Éô¥«¥·¥å¡¦¥Ñ¥Æ¥ë»á¤Î»ØÌ¾¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µÄ²ñ½±·â»ö·ï¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¼Ô¤Ç¡¢FBI¤Î²òÂÎ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾å±¡¤Ç¿Í»ö¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡FBIÄ¹´±¤ÎÇ¤´ü¤ÏÂçÅýÎÎ¤è¤êÄ¹¤¤ºÇÂç10Ç¯¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï1´üÌÜ¤Î2017Ç¯¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ì¥¤¸½Ä¹´±¤ò²òÇ¤¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥Æ¥ë»á¤Ï¡¢º£Ç¯9·îÊüÁ÷¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡Ö½éÆü¤ËFBIËÜÉô¤òÊÄº¿¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£