ÍýÁÛÂÎ½Å¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ª¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ú¿©Íß¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ëÊýË¡¡Û¤È¤Ï
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÍýÁÛÂÎ½Å¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø¿¿¿´¤¬ÆÏ¤¯¡ÁËÍ¤È¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥é¥Ö¡ª¡©¡Á¡Ù¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¥æ¡¦¥¤¥ó¥Ê¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¤Ç¤¹¡£
🌼£±Æü£³¿©¤Ç£·kg¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Â³¤±¤¿¡Ú¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¿©Íß¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¿©¤Ù¤ë¡×
¥æ¡¦¥¤¥ó¥Ê¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤½¤Î¿©¤ÙÊª¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¿©Íß¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ·¿´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¤½¤Î¿©¤ÙÊª¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤¬»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö°ìÍý¤¢¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë½¬´·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±¿Æ°¤ÏÊ¢¶Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡õ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤
Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¥æ¡¦¥¤¥ó¥Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀºÙ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÊ¢¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¡×¡£¤½¤·¤ÆÊ¢¶Ú¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡ÖÏÆÊ¢¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥ê¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¢¶Ú¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°°Ê³°¤Ë¥æ¡¦¥¤¥ó¥Ê¤¬ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä»ÑÀª¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤Î·ìÎ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤êÂå¼Õ¤âUP¤¹¤ë¤Î¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÎÉ¤¤¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¡¢¤½¤·¤Æ±¿Æ°ÊýË¡¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤ÎÂÎ½Å¤òÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¡¼¥×¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥æ¡¦¥¤¥ó¥Ê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¤«¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£