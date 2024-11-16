¡Ö¡ØÃÆ¤è¤±¡Ù¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥í¥·¥¢¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î¡È¥¨¥ê¡¼¥ÈÊ¼»Î¡É¤¿¤Á¤òÂÔ¤Ä¡Ö²á¹ó¤¹¤®¤ë±¿Ì¿¡×¤È¤Ï
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯·³Ê¼»ÎÌó1Ëü1000¿Í¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢ÆîÀ¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢Æ±½£¤Ç¡¢Ìó5Ëü¿Í¤ÎÅ¨¤È¸òÀïÃæ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍûÀã¼çÉ×¿Í¤¬ÈäÏª¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È½ãÇò¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¡É
¡¡5Ëü¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¤Û¤«¡¢ËÌÄ«Á¯Ê¼¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢·³»öÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ïº£¸å¡¢ËÌÄ«Á¯Ê¼¤ËÂ¿¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È°®¼ê¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¤ÎÖÃÁ±É±³°Áê¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ï¡ÖÃÆ¤è¤±¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö¼«¼ç¹ñËÉ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÍû°ï±«(¥¤¡¦¥¤¥ë¥¦)»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¿ØÃÏ¤Ë¶á¤¤4¤Ä¤Î¥í¥·¥¢·³ÉôÂâ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¸ÄÂçÂâµ¬ÌÏ¤ÎËÌÄ«Á¯Ê¼¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£ÊÔÀ®¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯Ê¼30¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤«¤é¾¹»3¿Í¡¢ÄÌÌõ1¿Í¡¢ÊäµëÃ´Åö1¿Í¡¢½Å²Ð´ïÃ´Åö1¿Í¤Î·×6¿Í¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ë¤ÏÆÍ·â½Æ¤äÂÐÀï¼Ö¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àï¼Ö¤äÁõ¹Ã¼Ö¤Ê¤É¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Íû»á¤Ï¡ÖÊÔÀ®¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÃÆÌô¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤ë¡ØÃÆ¤è¤±¡Ù¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢Ê¼¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥í¥·¥¢Ê¼¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ØÃÏ¤Þ¤Ç10¥¥í·÷Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤¬¼êÜØÃÆ¤ò±«¤¢¤é¤ì¤È¹ß¤é¤»¤Æ¤¯¤ë¡£¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥Ö¥Á¥ã¤ÇµÔ»¦¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÉôÂâ¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î»Îµ¤¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤ò½±¤¦¥É¥í¡¼¥ó
¡¡¥í¥·¥¢·³¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ø¤Î»Ø¼¨ÅÅÇÈ¤òË¸³²¤¹¤ë¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Þ¡½¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÁõÈ÷¤ÎÌäÂê¤«¤é½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï»Ø¼¨ÅÅÇÈ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¼þÊÕ¤ÎÅ¨¤È¼±ÊÌ¤Ç¤¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¼«Çú¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤·¤¿AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¥«¥á¥é¤Î¤Û¤«¡¢ÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µ¡¼¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼»Î¤¬±£¤ì¤Æ¤â¡¢ÂÎ²¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥í¥·¥¢·³¤ËÈæ¤Ù¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤È¤ÎÀï¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÃÆ¤è¤±¡×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¹¹¤Ë»à½ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ë¤ÏÆÃ¼ìºîÀï·³¤ÎÊ¼»Î¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬10·î4Æü¡¢ÆÃ¼ìºîÀïÉôÂâ¤Î´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤ÎÊ¼»Î¤â¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÂÎ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£10·î2Æü¤Ë·±Îý¤ò»ë»¡¤·¤¿¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤â¡Ö°ìµ³ÅöÀé¤ÎËüÇ½Àï»Î¤Ë°é¤Ã¤¿¸Ø¤é¤·¤¤·³¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬»×¤ï¤Ì¶ìÀï¡©
¡¡¤¿¤À¡¢ÆÃ¼ìºîÀï·³¤ÎÊ¼»Î¤Ï¥²¥ê¥éÀï¤Ë¤Ï½¨¤Ç¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í¿¹ÎÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðËÜÅª¤ËÊ¿Ìî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±£¤ì¤ë¾ì½ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡£ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ï¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ2½µ´Ö¤Û¤É¤ÇÀïÆ®¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÍý¸¦µæ¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÅö¤Ê¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ï³°¹ñ¿ÍÍÃÊ¼1¿Í¤Ë¤Ä¤4600¥É¥ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È·îµë2000¥É¥ë¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ë¤âÆ±Åù¿å½à¤ÎµëÍ¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·îµë500¥É¥ë¤«¤é800¥É¥ëÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯Ï«Æ¯¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹¥ÂÔ¶ø¤À¤¬¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ëÃÍÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¤¹¤®¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î³°²ß²Ô¤®¤È¤·¤Æ¹ñ²È¤Ë¾åÇ¼¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢º£²ó¡¢¥í¥·¥¢¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡¹¤Ê¤Î¤«¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÏÃË»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¹âµéÃæ³Ø¹»¡Ê¹â¹»¡Ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¼Ô¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤Æ´ðËÜÅª¤ËÄ§Ê¼¤µ¤ì¤ë¡£Ê¼Ìò´ü´Ö¤Ï¤«¤Ä¤Æ10Ç¯ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï7Ç¯¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î2022Ç¯ÈÇ¹ñËÉÇò½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯·³Ê¼ÎÏ¤Ï128ËüÍ¾¤ê¡£ÊÆ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤¬º£Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¸½ÌòÊ¼°÷¿ô¤Ï132Ëü¿ÍÍ¾¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè5°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
30¿ÍÃæ29¿Í¤¬¡Ö²¥ÂÇ¤ò·Ð¸³¡×
¡¡¤¿¤À¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤äÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤ë¡£ËÌÄ«Á¯·³Ê¼»Î¤ÎÂçÈ¾¤Ï·úÀßÏ«Æ¯¤äÇÀ¶È¤Ê¤É¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÌµ½þ¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¡×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«Æ¯ÎÏ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¼»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢·³»ö·±Îý¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Íû°ï±«»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ê¼»Î¤ÏÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤Ï40Ëü¤«¤é60Ëü¿ÍÄøÅÙ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îô°¤Ê´Ä¶¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÏ«Æ¯Ê¼¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤Î»Îµ¤¤ÏÍð¤ì¡¢ÌäÂê¤âÂ¿È¯¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎNGO¡¢·³¿Í¸¢¥»¥ó¥¿¡¼¤¬2019Ç¯7·î¤«¤é20Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤òÆ¨¤ì¤¿·³ÉþÌ³·Ð¸³¼Ô30¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·³ÂâÆâ¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï29¿Í¤Ë¤â¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢29¿Í¤¬¡ÖÄê´üµÙ²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼ç¿©¤ÏÇòÊÆ¤«¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤À¤¬¡¢ËèÇ¯¡¢½©¤Î¼ý³Ï´üÁ°¤Î7¡Á9·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ç¿©¤ò¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤äÇþ¤ËÍê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¡£Éû¿©¤Ç¤Ï°ÂÄê¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçº¬¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£È÷ÉÊÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢ÉôÂâÆâ¤Ç¤ÎÀàÅð¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£·îµë¤ÏÊ¼»Î¤¬¥¿¥Ð¥³1È¢ÄøÅÙ¡¢¾¹»¤Ç¤âÊÆ1¥¥í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤·¤«»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤ÎÆÃÄ§
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÏ«Æ¯Ê¼¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ï»Îµ¤¤âÎýÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÀïÆ®Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÍû°ï±«»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¼ç¤Ë¡¢ÆîËÌ·³»ö¶³¦Àþ±è¤¤¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¤Ç¡¢¡Ö½Ð¿ÈÀ®Ê¬¡×¡ÊËÌÄ«Á¯ÆÈÆÃ¤Î¿ÈÊ¬À©ÅÙ¡Ë¤â°¤¯¤Ê¤¯¡¢ÃéÀ¿¿´¤â¹â¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¼»Î¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÉÑÈË¤ËÀ¯¼£³Ø½¬¤ò²Ý¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èæ³ÓÅªÎÉ¤¤ÂÔ¶ø¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤â¿©»ö´Ä¶¤â°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤òÆ¨¤ì¤¿¸µÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ´´Éô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¤Î²È·Ï¤Ê¤É¹âµé´´Éô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò·³Ââ¤ËÁ÷¤é¤Ê¤¤¡£Ìµ¾ò·ï¤ÇÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤Þ¤ì¤Ë¡¢¡ÖÈÏ¤ò¿â¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¹â°ÌÁØ¤Î»ÒÄï¤¬2Ç¯¤Û¤É·³Ââ¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»ö¸Î¤Ê¤É¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»öÌ³¿¦¤Ê¤É¤ò¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥ï¥¤¥í¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯³Ú¤ÊÉôÂâ¤Ë¡×
¡¡¼¡¤Ë¡¢ÅÞ¤äÀ¯ÉÜ¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃæµé´´Éô¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÍÌ®¤ÈÏÅÏ¨¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯³Ú¤ÊÉôÂâ¡×¤Ë»Ò¶¡¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿©ÎÁ¤â¤¢¤ëÄøÅÙÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆîËÌ·³»ö¶³¦Àþ¶á¤¯¤Ê¤É¡¢ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÉôÂâ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡Åö¶É¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãæµé´´Éô¤Î¾ì¹ç¤Ï¹ñ²È¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿ÉôÂâ¤ËÇÛÂ°¤¹¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢º£²ó¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæµé´´Éô¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Æü¤´¤í¡¢Èæ³ÓÅª·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÔ¶ø¤¬¤¢¤À¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ÎÀï¾ì¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÀ¸Ëü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¡×¡£¶âÀµ²¸ÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿ÍÃì¤Ë¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤ËÆ±¾ð¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡ÊËÒÌî °¦Çî¡Ë