¡ÖÉÂµ¤¤ÎÊì¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡×¡Ö200²¯±ß¤Î»ñ»º¤ÇÍ¥²í¤ÊÆ¨Ë´À¸³è¡×¡¡FC2ÁÏ¶È¼Ô¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡Ä¹´üÆ¨Ë´ÈÈ¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¹ñºÝ¼êÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆÈ¤êµ¤¤Þ¤Þ¤Ë³¤³°¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡È¼«¸ÊÅÔ¹ç¡É¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛFC2ÁÏ¶È¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¡Ö°Õ³°¤ÊÍÌ¾¿Í¡×
¡¡Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖFC2¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¹â¶¶ÍýÍÎ¡Ê¤ê¤è¤¦¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£µþÅÔÉÜ·ÙÃ´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö11·î7Æü¤ËµþÅÔÉÜ·Ù¤Ê¤É¤¬¤ï¤¤¤»¤ÄÅÅ¼§ÅªµÏ¿µÏ¿ÇÞÂÎÄÄÎóÍÆµ¿¤Ç¹â¶¶¤òÂáÊá¡£2013Ç¯6·î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÌµ½¤ÀµÆ°²è¤òÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤¬´Ú¹ñ¤Î¶â±º¶õ¹Á¤«¤é´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÃå¤¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿ÈÊÁ¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
3»þ´ÖÁ°¤ËÆþ¹ñ¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á
¡¡»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï14Ç¯9·î¡¢FC2¤ËÁÜºº¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢
¡Ö15Ç¯8·î¤Ë¤ÏÉÜ·Ù¤¬¹â¶¶¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÅö»þ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁÜºº¤Î¼ê¤ÏµÚ¤Ð¤º¡¢ÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤âµ¢¹ñ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÉÜ·Ù¤Ï¡¢½ÐÆþ¹ñ»þ¤ËÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡È¹ñºÝ³¤¶õ¹Á¼êÇÛ¡É¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂáÊá¾õ¤â16²ó¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ï¤½¤Î¼¹Ç°¤¬¼Â¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢
¡ÖÉÜ·Ù¤¬Æþ¹ñ¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤ÏÌó3»þ´ÖÁ°¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤â¡È¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÍÁ³¤Îµ¢¹ñ¤ÎÅ¿Ëö¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¥í¥¹¤ä¥Ï¥ï¥¤¡¢¥É¥Ð¥¤¤òµòÅÀ¤Ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍèÎò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£²Ö²°¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Î´«¤á¤Ç¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥í¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥¸¤ËÎ±³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¯¶È¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£1999Ç¯7·î¡¢¼ÂÄï¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡ØFC2¼Ò¡Ù¤òÀßÎ©¤·¡¢FC2¤ò³«Àß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÒÌ¾¤ÏÉã¿Æ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤ê¡¢2ÂåÌÜ¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö2¡×¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖFC2¤Ï¥Ö¥í¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¸å¡¢Æ°²èÅê¹Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â³«»Ï¡£¥¢¥À¥ë¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÅê¹Æ¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥È²ñ°÷¿ô¤¬2600Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢°ãË¡¤Ê¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë²Ì¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëFC2¼Ò¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤¬Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê±¿±Ä¸µ¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÁêÃÌÌò¤À¤Ã¤¿¼ÂÄï¤é¤¬15Ç¯°Ê¹ß¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤Î¤Á¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶¤ÏÁÜºº¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÆüÊÆÁÐÊý¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¤òÎ¥¤ì¡¢³ô¤â¼êÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬FC2¤ÇÃÛ¤¤¤¿»ñ»º¤Ï200²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢ÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤â¥í¥¹¤ä¥Ï¥ï¥¤¡¢UAE¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ë¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¹ñºÝ¼êÇÛÈÈ¤Î¿È¤ÇÍ¥²í¤Ê±£ÆÛÀ¸³è¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡ÈÉÂµ¤¤ÎÊì¤¬¿´ÇÛ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡É
¡Ö22Ç¯6·î¡¢É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÍ§¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢Íâ·îÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡È¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡É¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿Áªµó¤ÏÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ê¤É¤Ç¡ÈË¾¶¿¤ÎÇ°¡É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢½ÐÇÏ¤ÎÁ°Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤È¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤¡£
¡ÖÂáÊá¸å¤Ï¡ÈÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¸À¤¤¡¢¡ÈÉÂµ¤¤ÎÊì¤¬¿´ÇÛ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤òº£¤µ¤é¡¢¤È¤Ï¹ó¤Ê»ØÅ¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯11·î21Æü¹æ ·ÇºÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
Ä¹Ìî,
²ð¸î,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ËÅì»Ô,
¥Í¥¸,
ÀÅ²¬,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°