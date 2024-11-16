ÊÆGM¡¢Àé¿Íµ¬ÌÏ¤òºï¸º¡¡EV¼ý±×²½¸þ¤±¥³¥¹¥Èºï¸º
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¤¬Àé¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬15Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÈÎÇä¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¼ý±×²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÃæÀ¾Éô¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Îµ»½ÑµòÅÀ¤Î½¾¶È°÷Ìó500¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£GM¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤»Ô¾ì¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡Ö¾¯¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤Îºï¸º¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡GM¤Ç¤Ï8·î¤Ë¤â¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢ÉôÌç¤Ê¤É¤Î½¾¶È°÷¡¢Àé¿Í°Ê¾å¤òºï¸º¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£