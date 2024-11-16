¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¸òºÝÁê¼ê¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÃæ³ØÀ¸¤òÂáÊá
¡¡¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¡Ê15¡Ë¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¾¯Ç¯¡Ê14¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤Ï15Æü¡£¾¯Ç¯¤Ï¡ÖÆÍ¤»É¤½¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»¦°Õ¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯¤Ï14Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢Æ±»ÔÃæ¶è¤Î½÷À¤¬½»¤à½¸¹ç½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¥º¥Ü¥ó¤Ë±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Ï¤ÎÄ¹¤µÌó9¥»¥ó¥Á¤Î¥Ú¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Á¡¢½÷À¤ÎÊ¢Éô¤Ê¤É¤ò»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÍ¤»É¤½¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£½÷À¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤ÎÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÄñ¹³¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ëº¸¼ê¤ËÌó2¥»¥ó¥Á¤ÎÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ï·Ú½ý¤ÇÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯¤È½÷À¤Ï¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷À¤ÈÉã¿Æ¤¬15ÆüÀµ¸á¤´¤í¤ËÃæ½ð¤òË¬¤ì¡¢Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¡ÖÈà»á¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£